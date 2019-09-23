Экономика
ИнтерфаксАКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
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Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
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На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
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Россиян предупреждают о росте цен на автомобили
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Искусственное мясо, созданное в России в лабораторных условиях, может появиться на прилавках уже к 2023 году.
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Курс евро начал резко снижаться после выхода крайне негативных данных по промышленному сектору Германии.
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В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал предзаказ на минисмартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
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В СКР задумались о создании ДНК-базы родственников пропавших детей
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Экономика
К системе переводов Сбербанка подключились банки из Таджикистана
Три банка Таджикистана уже присоединились к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, а еще один подключится в октябре, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
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Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
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Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.
Газета.Ru 12:44
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы
Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Спорт
WADA поставило вопрос о несоответствии России антидопинговому кодексу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
РБК 05:08
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
REGNUM 11:44
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
В Тюмени разгорелся скандал из-за погибшего после ДТП
Как смогли выяснить «Известия», утром 22 сентября произошла путаница, которая привела к сомнениям у родственников в правдивости сообщений о смерти Юрия и к подозрениям в незаконном намерении врачей изъять органы на трансплантацию.
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Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
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ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Азару грозит наказание в виде административного штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.
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Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
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Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
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