Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом

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