Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "A-", прогноз по рейтингам - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Политика Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину» Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фотографии с места его встречи в аэропорту.

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.

Происшествия Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что подросток готовил массовое убийство в одной из школ из-за конфликта со сверстниками.

Политика Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Политика Британский парламент возобновит работу 25 сентября Парламент Великобритании возобновит свою работу в среду, 25 сентября. Об этом сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Политика Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Технологии Пользователи «ВКонтакте» смогут заработать на товарах с AliExpress Как пишет The Bell, сделка предполагает, что пользователи «ВКонтакте» смогут зарабатывать на товарах ритейлера AliExpress.

Происшествия Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида Скончался бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области Владимир Фомин, госпитализированный после попытки самоубийства.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.

Общество Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Игры Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.

Здоровье Названы продукты, замедляющие старение Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.

Политика У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова» Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.

Общество Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.

Космос Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.

Энергетика Запасы нефти Саудовской Аравии резко сократились Производство «чёрного золота» сократилось приблизительно на 1.3 млн баррелей в сутки, тогда как запасы, которые до атаки составляли около 94 млн баррелей, всего за 6 дней упали на 8.4%.

Общество В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.

Футбол РФС ответил на сообщения об отстранении сборной России от ЧМ-2022 Новый допинговый скандал, как сообщали СМИ, может привести к отстранению сборной России от летней Олимпиады 2020 года в Токио.

Экономика Хешрейт Bitcoin упал на 30% за день Хешрейт Bitcoin резко сократился на 30% — с 98 EH/s до 67 EH/s, по информации порталов Blockchain.com и Coin.dance.

Шоу-бизнес Андрей Малахов предлагал дочери Заворотнюк 15 млн рублей за эфир Авторы канала, ссылаясь на собственные источники, пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.