Экономика
ТАССАКРА присвоило России долгосрочный рейтинг "А-"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "A-", прогноз по рейтингам - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:11, Вашингтон
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
Российская газета 07:57
Политика
Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фотографии с места его встречи в аэропорту.
РБК 08:57
Авто
«Сбербанк» запустит сервис по продаже автомобилей
Автоновости дня 01:25
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
32CARS.ru 05:13
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта
Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что подросток готовил массовое убийство в одной из школ из-за конфликта со сверстниками.
RT на русском 06:23
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика
Британский парламент возобновит работу 25 сентября
Парламент Великобритании возобновит свою работу в среду, 25 сентября. Об этом сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.
RT на русском 07:37
Политика
Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко
Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.
РБК 09:03
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Технологии
Пользователи «ВКонтакте» смогут заработать на товарах с AliExpress
Как пишет The Bell, сделка предполагает, что пользователи «ВКонтакте» смогут зарабатывать на товарах ритейлера AliExpress.
Adindex.ru 03:59
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
Скончался бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области Владимир Фомин, госпитализированный после попытки самоубийства.
RT на русском 03:56
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Игры
Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии
В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.
Игромания.ру 03:07
Здоровье
Названы продукты, замедляющие старение
Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
ФАН 22 сентября в 20:14
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Общество
Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.
РИА Новости 08:56
Космос
Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса
Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.
Rusargument 21 сентября в 17:59
Энергетика
Запасы нефти Саудовской Аравии резко сократились
Производство «чёрного золота» сократилось приблизительно на 1.3 млн баррелей в сутки, тогда как запасы, которые до атаки составляли около 94 млн баррелей, всего за 6 дней упали на 8.4%.
Profinance.ru 07:30
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Гаджеты
Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон
Известия 08:54
Футбол
РФС ответил на сообщения об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Новый допинговый скандал, как сообщали СМИ, может привести к отстранению сборной России от летней Олимпиады 2020 года в Токио.
РБК 07:24
Экономика
Хешрейт Bitcoin упал на 30% за день
Хешрейт Bitcoin резко сократился на 30% — с 98 EH/s до 67 EH/s, по информации порталов Blockchain.com и Coin.dance.
РБК 07:21
Шоу-бизнес
Андрей Малахов предлагал дочери Заворотнюк 15 млн рублей за эфир
Авторы канала, ссылаясь на собственные источники, пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.
Народные новости вчера в 12:38
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
REGNUM 06:59
Политика
Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем
На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь.
РБК 07:04