Правительству присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "A-" и краткосрочный рейтинг на уровне "S1". Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальных валютах — "стабильный", сообщается на сайте АКРА.

АКРА присвоило России рейтинг "А-" со стабильным прогнозом

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