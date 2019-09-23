Экономика
Реальное времяАКРА присвоило России рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Правительству присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "A-" и краткосрочный рейтинг на уровне "S1". Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальных валютах — "стабильный", сообщается на сайте АКРА.
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Известия вчера в 16:50
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Армия и оружие
Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты
Популярная механика вчера в 03:36
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Хоккей
В Барнауле перенесли открытие «Титов-Арены»
Ранее предполагалось, что «Титов Арену» в Барнауле откроют световым шоу и первой домашней игрой хоккейного клуба «Динамо-Алтай» 26 сентября.
КП - Барнаул вчера в 21:12
Происшествия
В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода
Кровля цеха Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге загорелась во вторник утром.
ТАСС вчера в 22:08
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
«Монако» огласил заявку на матч против «Ниццы» в рамках 7-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ вчера в 22:56
Общество
Коляда-театр оштрафовали за неготовность работать во время войны
Театр без ведома основателя включили в список предприятий, которые будут работать в случае войны или ядерного взрыва.
Екатеринбург Онлайн вчера в 13:34
Армия и оружие
Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму дронах
Известия вчера в 23:03
Космос
В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ вчера в 21:44
Политика
Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях
Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
РБК вчера в 12:41
Политика
Трамп заявил, что США не будут проводить силовые действия против КНДР
США не намерены осуществлять какие-либо военные действия против КНДР с целью добиться денуклеаризации полуострова.
Life.ru вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ
Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.
Газета.Ru 22 сентября в 14:38
Футбол
Хави заявил, что не отказался бы возглавить команду АПЛ
В составе «Барселоны» Хави восемь раз стал чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 16:19
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 22 сентября в 11:21
Хоккей
Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем»
Sport24.ru вчера в 21:57
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 05:45
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Петросян потратил полмиллиона рублей на поездку в Париж с любовницей
9111.ru вчера в 06:47
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета вчера в 20:39
Политика
США назвали способ возвращения Крыма Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством.
Lenta.ru вчера в 08:53
Транспорт
Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России
В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
Известия вчера в 10:49
Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 19:00
Политика
Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны 51» в Неваде
Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.
РБК 20 сентября в 22:45
Политика
На Украине рассказали об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал на пост главы МИД страны Вадима Пристайко, с которым не хочет разговаривать Россия, заявила экс-депутат Рады трех созывов Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22