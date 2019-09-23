Экономика

Реальное времяРеальное времяАКРА присвоило России рейтинг "А-" со стабильным прогнозом

Правительству присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "A-" и краткосрочный рейтинг на уровне "S1". Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальных валютах — "стабильный", сообщается на сайте АКРА.
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