Экономика
Реальное времяАКРА присвоило России рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Правительству присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "A-" и краткосрочный рейтинг на уровне "S1". Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальных валютах — "стабильный", сообщается на сайте АКРА.
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Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
REGNUM вчера в 19:22
Здоровье
Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше
По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.
Вести.Ru 00:55
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости вчера в 15:18
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
RT на русском 01:03
Экономика
Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБК 00:00
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ 22 сентября в 22:27
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru вчера в 06:42
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Экономика
Один из коммунальных тарифов вырастет с 1 октября
Коммунальщики подали иск и выиграли С 1 октября жители Петрозаводска будут больше платить за водоотведение.
АиФ Карелия вчера в 11:08
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный вчера в 14:08
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена
Вести.Ru вчера в 20:24
Политика
Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на гражданство РФ
Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
RT на русском 00:05
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс вчера в 02:00
Экономика
Казанский Кремль поддержал решение Минфина по трассе Москва — Казань
Власти Татарстана положительно отреагировали на решение Минфина РФ одобрить выделение денег на строительство платной трассы Москва — Казань.
Реальное время вчера в 22:47
Автоспорт
Даниил Квят: «Райкконен хотел меня убить»
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят обвинил гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена в столкновении на «Гран-при Сингапура».
Спорт-Экспресс 22 сентября в 13:55
Экономика
Беглый экс-сенатор Ямала за год в Великобритании разбогател на 5,6 млрд рублей
«К моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев», — пишут «Открытые медиа».
URA.Ru вчера в 04:56
Общество
Назван самый популярный спиртной напиток в РФ
Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.
REGNUM 01:23
Технологии
«Промобот» поставит в Швейцарию почти 1000 роботов
В течении пяти лет – до 2024 года пермская компания поставит швейцарской Advanced Robotics 999 роботов.
Коммерсантъ Пермь вчера в 22:26
Хоккей
Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем»
Sport24.ru вчера в 21:57
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Политика
Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
Газета.Ru вчера в 21:00
Кино
Петров, Машков, Ходченкова. «Герой» идет в «Синемапарк»
26 сентября в России состоится премьера фильма Карена Оганесена "Герой".
Тульская пресса вчера в 13:30
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета вчера в 02:23
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
Вести.Ru вчера в 15:58
Гаджеты
OnePlus возвращается к истокам. Появилось фото упаковки нового флагмана компании
Компания OnePlus — одна из немногих, кто уделяет дополнительное внимание упаковке своих смартфонов и оформлению того, что лежит внутри.
iXBT.com вчера в 16:31