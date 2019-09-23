Экономика
КоммерсантъАКРА присвоило суверенный рейтинг Российской Федерации
Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте присвоены на уровне международной шкалы АКРА А–, прогноз «стабильный», краткосрочные — на уровне S1 также со стабильным прогнозом.
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Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07
Происшествия
Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках
Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям.
Lenta.ru вчера в 20:55
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
Футбол
Матч Кубка России между «Аланией» и ЦСКА пройдет при аншлаге
На матч владикавказской "Алании" и московского ЦСКА, который пройдет в рамках 1/16 финала Олимп-Кубка России, распроданы все билеты, передает Матч ТВ.
Sputnik Южная Осетия вчера в 08:37
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Политика
Комиссия ГД пригласит на заседание нового посла США в РФ
Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России заявил о планах пригласить на заседание нового посла США в РФ.
Известия 02:40
Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Футбол
Уткин оценил идею назначить украинца Парфенова тренером «Спартака»
Ранее в СМИ появились публикации, что Парфенов может заменить Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака».
РБК 02:06
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 07:17
Экономика
Сбербанк через «дочку» вложил 4 млрд в винный парк в Крыму
Сбербанк через «дочку» инвестирует в строительство центра винного туризма под Ялтой.
Известия вчера в 18:55
Гаджеты
Xiaomi начала принимать заказы на телевизор Xiaomi TV Pro
Процессор в Mi TV Pro установят четырехядерный Amlogic T972. В продаже будет доступно три диагонали — 43, 55 и 65 дюймов.
Astera 21 сентября в 15:57
Гаджеты
Apple начнет производить Macbook в США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.
РБК 00:40
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Общество
В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест»
Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.
ТАСС 21 сентября в 06:16
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Политика
Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
Газета.Ru вчера в 21:00
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился на европейском рынке
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в магазинах Европы, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru вчера в 06:01
Наука
В Крыму нашли исторический вход в пещеру «Таврида»
Следующим этапом запланированы работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение Ученые обнаружили исторический вход в пещеру "Таврида", передают "РИА Новости", ссылаясь на председателя совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя КФУ имени В. И. Вернадского Геннадия Самохина.
Аргументы и Факты - Крым 02:13
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Андрей Малахов предлагал дочери Заворотнюк 15 млн рублей за эфир
Авторы канала ссылаясь на собственные источники пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.
Народные новости вчера в 12:38