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Коммерсантъ
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около 100 банков за три года

Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России.В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
Известия

Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков

Известия17:45
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около 100 банков за три года

Коммерсантъ21:15

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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Житель Алтая осуждён за сексуальное насилие над своими детьми

Как сообщила сегодня, 23 сентября, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова со ссылкой на данные следствия и суда, с 2016 по 2020 годы мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих своих дочерей 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста от предыдущего брака.
REGNUM01:27
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Страховщики отказались работать со строящими «Северный поток-2» судами

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"»,— сказано в документе.
Коммерсантъ00:56
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В РФ открыли революционный природный антибиотик

Универсальный природный антибиотик, способный преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам, открыли ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из других научнo-исследовательских институтов России.
Газета.Ru01:28
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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«Роме» присудили техническое поражение в матче с «Вероной»

"Роме" присудили техническое поражение в матче первого тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщается на официальном сайте Серии А. Отмечается, что причиной данного решения стало присутствие в составе столичной команды полузащитника Амаду Диавара, который не был внесен в заявку клуба на игру.
Газета.Ruвчера в 11:33

Назначена дата слушания по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
Взгляд.ру01:53
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