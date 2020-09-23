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Коммерсантъ
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около 100 банков за три года

Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России.В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
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РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около 100 банков за три года

Коммерсантъ21:15
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
Известия

Глава АКРА рассказал об интересе иностранных инвесторов к госбанкам

Известия18:15

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Известиявчера в 09:25
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Русские РЭБ приводят НАТО в чувство

В начале этого года были опубликованы доклады американских военных, в которых говорится о том, что расположенные в Сирии российские комплексы РЭБ серьезно повредили два американских истребителя – F-22 и F-35.
Свободная Прессавчера в 07:03
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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RT на русском23:37
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Газета.Ruвчера в 16:45
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Курц заявил о неудаче политики распределения мигрантов в Евросоюзе

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