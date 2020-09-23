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Коммерсантъ
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около 100 банков за три года

Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России.В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около 100 банков за три года

Коммерсантъ21:15
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
Известия

Глава АКРА рассказал об интересе иностранных инвесторов к госбанкам

Известия18:15

Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год

Было установлено, что в 2019-м Минздрав не смог реализовать госпрограмму «Развитие здравоохранения» в полном объеме: из четырех целей была достигнута всего одна — снижение младенческой смертности.
Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год
Live2421 сентября в 02:18
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Роспотребнадзор Югры пригрозил ужесточением мер против COVID-19

Рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в ХМАО-Югре: за последнюю неделю на 25% стали чаще болеть дети, взрослые — на 9%. Об этом сообщила глава окружного Роспотребнадзора Майя Соловьева 22 сентября во время заседания оперштаба.
Вестник22:45
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
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Страховщики отказались работать со строящими «Северный поток-2» судами

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"»,— сказано в документе.
Коммерсантъ00:56
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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