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Коммерсантъ
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России.В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Коммерсантъ21:15
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
Известия

Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков

Известия17:45

Дефицит бюджета Саратовской области превысил пять миллиардов рублей

В связи с кризисом, который вызван ограничительными мерами против коронавирусной инфекции, доходы областного бюджета на сегодняшний день составляют 127 миллиардов рублей, расходы – 132,5 миллиарда.
FreeNews-Volga03:08
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму

Напряженной, но контролируемой, назвала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Крыму руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская 23 сентября на заседании оперативного штаба.
ИА Красная Весна04:24
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Аксенов поручил расследовать отказы в госпитализации с пневмонией

«По каждому обращению, где люди с тяжёлыми пневмониями жалуются, что их не госпитализируют, персонально мне каждый день докладываете в телефонном режиме», – дал поручение министру здравоохранения республики Игорю Чемоданову Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь04:22
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Путин назвал Устав ООН главным источником международного права

Президент России рассказал о своем видении роли организации в современном мире, ее возможной реформе, главных вызовах, стоящих перед мировым сообществом, и о предложениях Москвы по их решению.
Газета.Ruвчера в 14:32
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