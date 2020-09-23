РЕН ТВ 25

Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России.