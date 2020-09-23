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Коммерсантъ
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России.В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБКвчера в 23:21
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВвчера в 17:19
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолецвчера в 20:56
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАССвчера в 20:45
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ruвчера в 17:31
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Коммерсантъвчера в 21:15
Известия

Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков

Известиявчера в 17:45

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ru22 сентября в 16:45
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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Песков оценил публикацию СМИ разговора Путина и Макрона о Навальном

В публикации газеты Le Monde деталей разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона много неточностей, газета не обладает достоверной информацией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Ведомостивчера в 06:11
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБКвчера в 05:16

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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