В ближайшие три года с рынка уйдут около 100 банков. Такой прогноз сделал глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ РФ Михаил Сухов в интервью газете "Известия".

С чего всё началось «В ближайшие три года количество банков сократится на сотню» В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Известия 17:01