Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

АКРА прогнозирует закрытие почти 100 банков за три года

В ближайшие три года с рынка уйдут около 100 банков. Такой прогноз сделал глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ РФ Михаил Сухов в интервью газете "Известия".В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Коммерсантъ21:15
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
Известия

Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков

Известия17:45

Путин назвал Устав ООН главным источником международного права

Президент России рассказал о своем видении роли организации в современном мире, ее возможной реформе, главных вызовах, стоящих перед мировым сообществом, и о предложениях Москвы по их решению.
Газета.Ruвчера в 14:32
442

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
381

Скабеева ответила украинскому эксперту на слова об агрессии России

Телеведущая программы «60 минут» канала "Россия-1" Ольга Скабеева обменялась резкими высказываниями с экс-депутатом Верховной Рады Александром Ковтуненко, который рассуждал "об агрессии" России и грозил связями Украины с НАТО.
Московский Комсомолец08:52
4

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
17

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
15