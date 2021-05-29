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Экономика

АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года

При повышенных инфляционных ожиданиях населения регулятор может увеличить ключевую ставку до 5,75-6%, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Smotrim.ru
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.
РИА Новости
По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%.
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате.
РИА Новости
РИА Новости
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Smotrim.ru
Национальная служба новостей

С чего всё началось

АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года

Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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