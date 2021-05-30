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АКРА спрогнозировала рост российской экономики

Прогноз АКРА оказался оптимистичней ожиданий МЭР и Всемирного банка. Так, Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году. Всемирный банк в мае улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%.В источнике
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С чего всё началось

АКРА спрогнозировала рост российской экономики

Экономика России в 2021 году покажет восстановительный рост на 3,5%, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
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Коммерсантъ04:26