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АКРА спрогнозировала рост российской экономики

Прогноз АКРА оказался оптимистичней ожиданий МЭР и Всемирного банка. Так, Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году. Всемирный банк в мае улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%.В источнике
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Царьград

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