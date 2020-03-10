Экономика

РБКРБКАКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

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АКРА оценила риски возможного финансового кризиса

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
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Ведомости 13:41
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В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
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Аргументы и Факты 10:03
Политика

США назвали «простой» способ продления СНВ-3

Госдепартамент США считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить простым способом, обменявшись дипломатическими нотами.
ФАН 09 марта в 22:07
Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM вчера в 16:59
Общество

Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов

Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
Взгляд.ру 11:35
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Кокорин забил за «Сочи» в матче с «Оренбургом»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», забил второй мяч в составе южан в матче с «Оренбургом».
Нева Спорт 13:16
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Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике коронавируса

Роспотребнадзор поделился рекомендациями, которые помогут предупредить заражение коронавирусом. Об этом сообщила «Свободная пресса».
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым

Газета.Ru 10:06
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

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Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье

Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.
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В Тамбовской области найдено тело пропавшей школьницы

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Общество

Из-за коронавируса отменили игровую выставку E3

Главная выставка в игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3) отменена из-за коронавируса.
Российская газета 08:18
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
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Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

Lenta.ru 10:05
Происшествия

В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 10:34
Гаджеты

Раскрыты подробные характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro

За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.
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Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
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Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти

Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
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В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча

Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
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Ученые нашли жизнь на Марсе

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