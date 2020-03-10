Экономика
РБКАКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Политика
Совфед одобрил поправки в Конституцию
Совет Федерации практически единогласно одобрил закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Здоровье
Украинское правительство объявило о трехнедельном карантине в стране
Украинское правительство предприняло ряд мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса, введя трехнедельный карантин на всей территории страны.
Политика
США назвали «простой» способ продления СНВ-3
Госдепартамент США считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить простым способом, обменявшись дипломатическими нотами.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Общество
Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов
Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
Футбол
Кокорин забил за «Сочи» в матче с «Оренбургом»
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», забил второй мяч в составе южан в матче с «Оренбургом».
Экономика
Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина
Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Здоровье
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике коронавируса
Роспотребнадзор поделился рекомендациями, которые помогут предупредить заражение коронавирусом. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Политика
Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье
Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Общество
Из-за коронавируса отменили игровую выставку E3
Главная выставка в игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3) отменена из-за коронавируса.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
Происшествия
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Гаджеты
Раскрыты подробные характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Происшествия
Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
Футбол
В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча
Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
Космос