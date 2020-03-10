с чего всё началось

Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Политика Совфед одобрил поправки в Конституцию Совет Федерации практически единогласно одобрил закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.

Здоровье Украинское правительство объявило о трехнедельном карантине в стране Украинское правительство предприняло ряд мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса, введя трехнедельный карантин на всей территории страны.

Политика США назвали «простой» способ продления СНВ-3 Госдепартамент США считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить простым способом, обменявшись дипломатическими нотами.

Общество Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.

Политика Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.

Гаджеты Раскрыты подробные характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.

Происшествия Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.