Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
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