Экономика
ТАССАКРА присвоило России долгосрочный рейтинг "А-"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "A-", прогноз по рейтингам - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
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Пассажиров метро в Петербурге вывели из вставших в тоннеле поездов
Известия вчера в 17:01
Экономика
Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
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Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
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В России обновились правила расчета транспортного налога
В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
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В Крыму выдвинули условие для установления морской границы с Украиной
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URA.Ru 07:32
Авто
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На российском рынке стартовали продажи обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 200, однако изменений для модели подготовили совсем немного.
Allcarz.ru 04:34
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По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Общество
Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.
РИА Новости 08:56
Гаджеты
Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон
Известия 08:54
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Водонаева высказалась о тайной свадьбе Бондарчука и Андреевой
Модель выразила солидарность экс-супруге режиссера Бывшая участница проекта "Дом − 2" Алена Водонаева высказала свое мнение относительно отгремевшей на днях "тайной" свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
WomanHit.ru 04:02
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Космос
Ракета «Протон» будет снята с производства
Стало известно, что в ближайшие годы ракета-носитель «Протон» будет снята с производства. Ее планируют заменить ракетой-носителем «Ангара».
Rusargument 06:24
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Космос
В Большой Медведице увидели слияние нейтронной звезды и черной дыры
Специалисты из гравитационной обсерватории LIGO рассказали о том, что им удалось зафиксировать мощную гравитационную вспышку - колебание пространства-времени.
Ридус 05:44
Политика
Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фотографии с места его встречи в аэропорту.
РБК 08:57
Происшествия
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Подросток, который хотел устроить стрельбу в кировской школе, родился в Казани и жил здесь вместе с мамой.
Вечерняя Казань 07:15
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Наука
Российские разработчики выиграли конкурс Google
Российские исследователи стали победителями конкурса Powered by TF Challenge компании Google на лучший проект в области машинного обучения, который использует библиотеку TensorFlow.
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Общество
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РИА Новости 06:17
Автоспорт
Российский пилот Маркелов заменит погибшего Юбера в «Формуле-2»
Российский гонщик Артем Маркелов заменит погибшего пилота команды BWT Arden Антуана Юбера на двух последних этапах "Формулы-2" нынешнего сезона.
Pravda.Ru 05:29
Политика
Европейский суд отменил санкции против Януковича
Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
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Происшествия
Пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru нашелся
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Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
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Кино
Фильм «Тайна печати дракона» стал лидером российского проката
Фильм "Тайна печати дракона" российско-китайского производства возглавил прокат в России за минувшие выходные, собрав 179,3 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 01:26
Энергетика
Запасы нефти Саудовской Аравии резко сократились
Производство «чёрного золота» сократилось приблизительно на 1.3 млн баррелей в сутки, тогда как запасы, которые до атаки составляли около 94 млн баррелей, всего за 6 дней упали на 8.4%.
Profinance.ru 07:30
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
REGNUM 06:59