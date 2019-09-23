Экономика
СаминвесторАКРА впервые присвоило России суверенный рейтинг
23 сентября 2019 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило РФ суверенный рейтинг, тем самым завершив создание конструкции рейтингов. Теперь они сопоставимы с оценками «тройки» международных рейтинговых агентств, сообщает «Коммерсантъ».
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Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
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Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Российская газета 07:13
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Гаджеты
Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass
Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
RuNews24.ru 01:53
Шоу-бизнес
Беременная сделала УЗИ и увидела на снимке ангела-хранителя
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Амур.инфо 04:57
Политика
Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
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В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.
RT на русском 07:03
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Фирма уже опубликовала список смартфонов в 40 именований, на которых будет установлен MIUI 11.
Дни24 05:26
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
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Кристина Орбакайте оценила концерт Мадонны
Певица Кристина Орбакайте не смогла отказать себе в удовольствие одной из первых посетить концерт звезды мировой величины Мадонны.
Bimru.ru 05:13
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СК установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга
Инфорос вчера в 04:57
Происшествия
СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге
Следователи завели дело об убийстве после пропажи семьи из четырех человек в красноярской тайге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:13
Гаджеты
Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей
Lenta.ru 06:32
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Наука
Дефицит витамина D повышает риск преждевременной смерти в три раза
Недостаток в организме человека витамина D может более чем в три раза повысить риски преждевременной смерти.
Актуальные Новости 22 сентября в 18:00
Экономика
Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше
Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Наука
Кошки привязываются к людям, возможно, даже больше, чем собаки
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Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Общество
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В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
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Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
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Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Происшествия
Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы
Народный артист России Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов, сообщает РЕН ТВ во вторник, 24 сентября.
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Авто
Обновленный Toyota Land Cruiser 200: начались продажи
Цена обновленного Land Cruiser 200 не изменилась - в «Элеганс» она начинается от 4 725 000 рублей (с бензиновым мотором), за топовую дизельную версию Executive Lounge попросят 5 894 000.
За рулем вчера в 13:06
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
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Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05