Экономика

ИзвестияИзвестияВ АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

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Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
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В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
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Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

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Еще два случая заболевания новым коронавирусом выявлены в Белоруссии у жителей Гомеля и Минска, сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.
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Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat

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От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
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Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
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Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

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Известия 09 марта в 23:14
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

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«Должна быть убита»: Вайнштейн хотел расправиться с Дженнифер Энистон

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Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
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В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
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В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
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F-16 разбился в столице Пакистана

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Российский полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя

В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя.
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