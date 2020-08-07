«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз
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Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллиона лет. Специалисты "Алмазов Анабара", "дочки" АЛРОСА, на месторождении "Эбелях" на севере Якутии добыли алмаз массой 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета.В источнике
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