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Вести.Ru
Вести.Ru

«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз

Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллиона лет. Специалисты "Алмазов Анабара", "дочки" АЛРОСА, на месторождении "Эбелях" на севере Якутии добыли алмаз массой 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета.В источнике
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RT на русском

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России

RT на русском10:10
Известия

В России обнаружили самый крупный цветной алмаз в истории страны

Известия10:03
Вести.Ru

«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз

Вести.Ru09:32
РИА Новости

«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

РИА Новости09:20
ТАСС

«Алроса» добыла крупнейший в России цветной алмаз

ТАСС09:04
SakhaNews

В Якутии добыт крупнейший в истории России цветной алмаз

SakhaNews08:41
Finam.Ru

«АЛРОСА» добыла в Якутии крупнейший цветной алмаз

Finam.Ru08:26

Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем
ТАСС12:24
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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На одного из адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

Управления Минюста по Москве, Петербургу и Ленобласти направили в региональные адвокатские палаты представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении шестерых адвокатов Сафронова: Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина, Олега Елисеева, Ивана Павлова, а также Смирнова.
Интерфакс12:30

Украина начнет преследовать воевавших в Донбассе иностранцев

Офис генерального прокурора Украины открыл дела против более сотни иностранцев, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru10:57
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Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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