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АЛРОСА почти восстановила экспорт алмазов за счет торговли в рупиях

Российская АЛРОСА постепенно восстановила экспорт алмазов почти до уровня, который был достигнут до 24 февраля 2022 года, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ
Однако сейчас «Алроса» продает алмазы более чем на $250 млн в месяц, что лишь на $50–100 млн ниже февральского уровня, сообщили Bloomberg информированные источники.
Forbes
Возобновлению продаж способствовало то, что некоторые индийские банки стали проводить транзакции в валютах, отличных от доллара.
Интерфакс
Российская компания продает алмазы покупателям в Индии и Европе в основном за рупии, отметили собеседники агентства.
Forbes

Подробнее о событии

АЛРОСА почти восстановила экспорт алмазов за счет торговли в рупиях
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