"АЛРОСА", действуя в интересах своих клиентов, которые сталкиваются с нехваткой сырья для выполнения текущих заказов, приобрела свыше 80% алмазов, выставленных Гохраном на аукцион 7 сентября, сообщила компания.
В июле на более крупном аукционе Гохрана, по итогам которого были проданы алмазы на сумму $139,2 млн, "АЛРОСА" приобрела около 70% выставленного сырья, действуя также по просьбе своих долгосрочных клиентов.
Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс считает, что в Европейском Союзе нет общего понимания о европейской перспективе Киева, никто не хочет получать новые проблемы и часть стран-членов пока не видят оснований расширения ЕС.