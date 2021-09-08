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«АЛРОСА» приобрела 80% алмазов на аукционе Гохрана в интересах клиентов

"АЛРОСА", действуя в интересах своих клиентов, которые сталкиваются с нехваткой сырья для выполнения текущих заказов, приобрела свыше 80% алмазов, выставленных Гохраном на аукцион 7 сентября, сообщила компания.
Интерфакс
За восемь месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" выросли в 2,4 раза, составив $2,976 млрд, в том числе алмазного сырья - $2,844 млрд.
Финмаркет
В июле на более крупном аукционе Гохрана, по итогам которого были проданы алмазы на сумму $139,2 млн, "АЛРОСА" приобрела около 70% выставленного сырья, действуя также по просьбе своих долгосрочных клиентов.
Интерфакс
В рамках управления фондом Гохран покупает и продает ценности, включая добытые на территории РФ необработанные алмазы.
Интерфакс

Подробнее о событии

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