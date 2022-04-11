Будьте в Плюсе

«АЛРОСА» заявила, что не может выплатить купон по долларовым евробондам из-за санкций

"АЛРОСА", попавшая в санкционные списки США и Великобритании, не может выплатить в срок купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году, заявила компания в понедельник.
Интерфакс
Сложности касаются выплаты купона на сумму $11,625 млн по облигациям на $500 млн, ставка купона - 4,65% с погашением в 2024 году, пишет портал РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу
 компании.
Banki Loans
Дата выплаты купона по данным евробондам - 9 апреля.
РИА Новости
На прошлой неделе, 5 апреля, компания сообщала о своей готовности к исполнению обязательств по данным облигациям.
РИА Новости

Подробнее о событии

Попавшая под санкции «Алроса» признала невозможность погасить купон по еврооблигациям
Lenta.ru08:35
«АЛРОСА» заявила, что не может выплатить купон по долларовым евробондам из-за санкций
Интерфакс05:58
«АЛРОСА» не может выплатить купон по долларовым евробондам из-за санкций
Фонтанка.Ру08:11
Из-за санкций АЛРОСА вовремя не оплатила долговые обязательства
SakhaNews07:27
АЛРОСА не сможет выплатить купон по евробондам из-за санкций
РБК Инвестиции06:54
«Алроса» сообщила о проблемах с выплатой купонов по евробондам из-за санкций
Российская газета06:01
«Алроса» сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам из-за американских санкций
РИА Новости08:33

Интересное

Посол Франции сообщил о прибытии во Львов жандармов для расследования военных преступлений

Французские жандармы прибыли на Украину и вскоре займутся расследованием военных преступлений.
Lenta.ru07:21

Басурин назвал бессмысленным штурм подземных укреплений «Азовстали» в Мариуполе

Штурмовать подземные укрепления мариупольского завода «Азовсталь» «в лоб» не имеет смысла, следует обратиться к «химическим войскам».
Lenta.ru08:35

Сдавшиеся в плен солдаты ВСУ рассказали о расстрелах мирных жителей Рубежного

Представители ВС Украины, которые сдались отрядам Народной милиции ЛНР, рассказали о расстрелах жителей Рубежного.
NVL06:13

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $98 за баррель впервые с 17 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на Лондонской бирже ICE снижалась почти на 5%, опустившись ниже $98 за баррель впервые с 17 марта 2022 года.
ТАСС08:21

Посол в Польше: власти Варшавы заняли здание, находящееся в дипсобственности России

Власти Варшавы заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.
РИА Новости08:56

Призеры Олимпийских игр в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию

Призеры Олимпийских игр в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию, сообщает «Матч ТВ».
Sports.ru9 апреля в 03:25

Комик Крис Рок отказался бесплатно комментировать пощечину от актера Уилла Смита

Американский комик Крис Рок отказался бесплатно комментировать скандал с актером Уиллом Смитом на церемонии вручения премии «Оскар».
Lenta.ru07:55

Комбат ДНР Ходаковский заявил о попытке колонны ВСУ вырваться из Мариуполя

Украинские военные нанесли на свою технику опознавательные знаки Донецкой народной республики (ДНР), сформировали колонну и пытались ночью вырваться из Мариуполя.
Lenta.ru07:03

Фристайлистка Таталина обратилась к министру спорта с жалобой на унижения в федерации

Чемпионка мира по фристайлу в биг-эйре Анастасия Таталина (на фото) написала открытое письмо министру спорта, в котором пожаловалась на тренеров и руководство Федерации фристайла России.
Новые Известия08:50

Исследователи объяснили различия в облике видимой и обратной стороны Луны

Асимметрия лунной поверхности: внешние различия (A), концентрация тория на поверхности (B), концентрация титана на поверхности (C). Слева расположена видимая сторона Луны, справа — обратная.
Хайтек9 апреля в 05:26