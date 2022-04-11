Интерфакс«АЛРОСА» заявила, что не может выплатить купон по долларовым евробондам из-за санкций"АЛРОСА", попавшая в санкционные списки США и Великобритании, не может выплатить в срок купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году, заявила компания в понедельник.ИнтерфаксСложности касаются выплаты купона на сумму $11,625 млн по облигациям на $500 млн, ставка купона - 4,65% с погашением в 2024 году, пишет портал РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.Banki LoansДата выплаты купона по данным евробондам - 9 апреля.РИА НовостиНа прошлой неделе, 5 апреля, компания сообщала о своей готовности к исполнению обязательств по данным облигациям.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПопавшая под санкции «Алроса» признала невозможность погасить купон по еврооблигациямLenta.ru08:35«АЛРОСА» заявила, что не может выплатить купон по долларовым евробондам из-за санкцийИнтерфакс05:58«АЛРОСА» не может выплатить купон по долларовым евробондам из-за санкцийФонтанка.Ру08:11Из-за санкций АЛРОСА вовремя не оплатила долговые обязательстваSakhaNews07:27АЛРОСА не сможет выплатить купон по евробондам из-за санкцийРБК Инвестиции06:54«Алроса» сообщила о проблемах с выплатой купонов по евробондам из-за санкцийРоссийская газета06:01«Алроса» сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам из-за американских санкцийРИА Новости08:33Показать ещёОценить97Поделиться