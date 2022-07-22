Согласно данным статистической службы Евросоюза ( Eurostat ), опубликованным в четверг, европейские государства в мае импортировали из России 3,5 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 19% меньше, чем в апреле, и на 23% меньше, чем в мае 2021 года.