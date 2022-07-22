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AMarkets: ЕС считает токсичным взаимодействие с российскими поставщиками алюминия

Евросоюз снижает закупку алюминия из России, так как считает токсичным взаимодействие с российскими производителями и поставщиками.
Lenta.ru
Согласно данным статистической службы Евросоюза (Eurostat), опубликованным в четверг, европейские государства в мае импортировали из России 3,5 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 19% меньше, чем в апреле, и на 23% меньше, чем в мае 2021 года.
РИА Новости
Стоимость алюминия в мае выросла до 3,1-3,4 тысяч долларов за тонну с 2,4 тысяч в апреле.
ПРАЙМ
В середине мая правительство России ввело лицензирование при вывозе за пределы страны необработанного свинца, а также свинцового лома и отходов.
Lenta.ru

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Эксперт AMarkets заявил, что Евросоюз воспринимает работу российских поставщиков алюминия как токсичную
ИА SM-News11:44
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RuNews24.ru10:55
Аналитик Деев: Евросоюз снизил импорт российского алюминия из-за «токсичности работы с поставщиками»
ПРАЙМ07:16
Эксперт AMarkets заявил, что ЕС воспринимает работу с российскими поставщиками как токсичную
Газета.Ru08:00
AMarkets: ЕС считает токсичным взаимодействие с российскими поставщиками алюминия
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Эксперт AMarkets Деев: ЕС воспринимает работу с российскими поставщиками как токсичную
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