Согласно данным статистической службы Евросоюза (Eurostat), опубликованным в четверг, европейские государства в мае импортировали из России 3,5 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 19% меньше, чем в апреле, и на 23% меньше, чем в мае 2021 года.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев раскрыл планы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвать заминированные хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), когда те соберутся отступить из города, сообщает ТАСС.
Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по словам президента Украины, потери составляли от 100 до 200 человек убитыми.