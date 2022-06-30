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ANCOR: безработица в России к концу года достигнет 7,8%

«До конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за чего уровень безработицы вырастет с 4,4% до 7,8%», – цитирует эксперта «Газета.Ru».
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По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), на иностранный бизнес в России приходится около 2 млн рабочих мест.
Коммерсантъ
За первую неделю июня число безработных выросло до 687 тыс., число сотрудников в режиме простоя — до 135,6 тыс. человек.
Коммерсантъ
Уровень безработицы в РФ в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений.
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Безработица в РФ может достигнуть почти 8% к концу года
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