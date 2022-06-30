Украинские националисты подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.
МИД России вызвал посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт ради того, чтобы выразить ей протест в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес российского президента Владимира Путина.
Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования, заявил российский президент Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР России по случаю столетия российской разведки.