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BFM.ru
BFM.ru

Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС) пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на «большую четверку» сотовых операторов, которая, по мнению АОТС, завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
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BFM.ru

Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»

BFM.ru07:47
Фонтанка.Ру

Маленькие региональные телефонные компании отдают миллиарды «большой четверке» операторов и теперь взбунтовались

Фонтанка.Ру05:39
Компания

Телефонные операторы пожаловались на завышение цен «большой четверкой»

Компания04:57
Финансовая газета

АОТС хочет ввести госрегулирование цен на пропуск голосового трафика

Финансовая газета04:15
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Коммерсантъ18:16

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33

Уголовное дело возбудили против вора в законе Гянджинского

Как стало известно РЕН ТВ, в отношении вора в законе Рашада Исмаилова, который в определенных кругах получил известность как Рашад Гянджинский, возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
РЕН ТВ07:26
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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