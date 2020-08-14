АОТС хочет ввести госрегулирование цен на пропуск голосового трафика

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), которая объединяет небольшие региональные компании, хочет ввести государственное регулирование цен на пропуск голосового трафика в сетях, поскольку считает, что главные операторы страны завышают эти цены.