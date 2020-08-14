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Финансовая газета
Финансовая газета

АОТС хочет ввести госрегулирование цен на пропуск голосового трафика

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), которая объединяет небольшие региональные компании, хочет ввести государственное регулирование цен на пропуск голосового трафика в сетях, поскольку считает, что главные операторы страны завышают эти цены.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
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Эксперт Северо-Запад

Операторы пожаловались на цены от «большой четверки»

Эксперт Северо-Запад10:50
BFM.ru

Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»

BFM.ru07:47
Финансовая газета

АОТС хочет ввести госрегулирование цен на пропуск голосового трафика

Финансовая газета04:15
Компания

Телефонные операторы пожаловались на завышение цен «большой четверкой»

Компания04:57
Фонтанка.Ру

Маленькие региональные телефонные компании отдают миллиарды «большой четверке» операторов и теперь взбунтовались

Фонтанка.Ру05:39
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Коммерсантъ18:16

В Брестской области возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках

Брест, Белоруссия, 14 августа 2020, 18:07 — REGNUM Уголовные дела о массовых беспорядках после выборов президента Белоруссии возбуждены управлением белорусского Следственного комитета по Брестской области, сообщили 14 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM11:07

Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ10:12
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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