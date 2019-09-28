Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruАПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»

Манчестер Юнайтед — Арсенал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Кэлум Чемберс
Маркус Рэшфорд
27′
Андреас Перейра
32′
Эшли Янг
41′
Скотт Мактомини
45′
55′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
58′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Джесси Лингард
68′
Джесси Лингард
Фред
74′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
74′
75′
Николас Пепе
Райсс Нелсон
77′
Гранит Джака
80′
Букайо Сака
Джо Уиллок
1 фото
Голландец хлестко пробил с лета с линии штрафной площади, а вратарь хозяев Дин Хендерсон не удержал мяч в руках, позволив ему пролететь между ног и оказаться в воротах. В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (21 очко), а «Шеффилд Юнайтед» — десятое (8 очков).
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