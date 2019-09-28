Футбол
LiveSport.ruАПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|10′
Кэлум Чемберс
Маркус Рэшфорд
|27′
Андреас Перейра
|32′
Эшли Янг
|41′
Скотт Мактомини
|45′
|55′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
|58′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Джесси Лингард
|68′
Джесси Лингард
Фред
|74′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
|74′
|75′
Николас Пепе
Райсс Нелсон
|77′
Гранит Джака
|80′
Букайо Сака
Джо Уиллок
|55%
|Владение мячом
|45%
|80%
|Процент точных передач
|77%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|7
|10
|Отборы
|6
|18
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
18
Янг
2
Линделёф
5
Магуайр
38
Туанзебе
26
Гринвуд
39
Мактомини
17
Фред
6
Погба
21
Джеймс
10
Рэшфорд
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
8
Себальос
34
Джака
29
Гендузи
24
Нелсон
14
Обамеянг
28
Уиллок
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
Голландец хлестко пробил с лета с линии штрафной площади, а вратарь хозяев Дин Хендерсон не удержал мяч в руках, позволив ему пролететь между ног и оказаться в воротах. В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (21 очко), а «Шеффилд Юнайтед» — десятое (8 очков).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Суперкомпьютер предсказал исход чемпионата Англии. «Ливерпуль» — чемпион, «Челси» — десятый
Спорт-Экспрессвчера в 11:45
АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»
LiveSport.ru28 сентября в 12:13
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
РБК вчера в 05:28
Политика
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
Военное дело 11:06
Политика
В Грузии зафиксировали рекордное падение пассажиропотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми число пассажиропотока сократилось до показателей, ставших рекордными для десятилетней статистики.
Известия 14:41
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Авто
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», автомобили Hyundai Tucson Rock Edition комплектуются двумя вариантами двигателя: 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. с передним или полным приводом, а также новым 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом.
Автоновости дня 10:08
Энергетика
Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель
Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель.
Интерфакс вчера в 12:06
Политика
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 13:25
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц опроверг слухи о ее романе с Константином Меладзе
В Сети появились слухи об измене Константина Меладзе супруге Вере Брежневой с подопечной Эрикой Герцег.
Дни24 04:22
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Футбол
Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс 04:29
Политика
В Крыму назначат нового председателя правительства
Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
ТАСС 15:00
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Энергетика
Эквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Правительство Эквадора планирует покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2020 года.
Известия 14:15
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Армия и оружие
В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»
Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море.
Российская газета вчера в 04:34
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:0 (1-й тайм)
Московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
REGNUM 06:38
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Наука
Фруктовые мухи-дрозофилы помогут ученым замедлить старение
Фруктовые мухи помогут специалистам победить старение в возрасте, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:13
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22