Футбол
Sport.ruАПЛ. «Ливерпуль» встретится с «Лестером» и другие матчи 8 тура
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Здоровье
Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
ГлавУфа 04 октября в 03:17
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter
16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
Происшествия
В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей
В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.
Областная газета 01:16
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
REGNUM вчера в 16:09
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 04 октября в 09:46
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
Российская газета 01:53
Армия и оружие
National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости вчера в 19:47
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 04 октября в 02:45
Армия и оружие
В России завершают модернизацию миномета «Тюльпан» и пушки «Малка»
Работы по модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек "Малка" были завершены компанией "Уралтрансмаш".
Газета.Ru 03 октября в 06:53
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости 04 октября в 21:35
Политика
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о впечатлениях от свадьбы Дарьи Клюкиной
Недавно телеведущая рассказала подписчикам о своих впечатлениях.
OAnews вчера в 05:54
Политика
Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено.
РЕН ТВ вчера в 05:22
Футбол
Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру вчера в 15:25
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика
Сатановский рассказал о правильном ответе на наглость США
Политолог Евгений Сатановский отреагировал на сделанное в США заявление по поводу того, что американский Национальный центр контрразведки и безопасности (НЦКБ) приступит к сбору сведений о возможных «вмешательствах» России в президентские выборы-2020.
Политическая Экспертиза 04 октября в 10:57
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета вчера в 01:55
Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве
Вести.Ru вчера в 21:01
Культура
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
Наблюдатели провели также параллели с творчеством другого рок-гуру — Андрея Макаревича, который поднаторел именно на злободневных куплетах еще с альбома «Хроника текущих событий» 2013 г. и с тех пор регулярно балует поклонников едкими и критическими зарисовками на злобу дня, чем страшно нервирует ура-патриотов и госпропаганду.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:55
Технологии
В России запустили реакторы самого мощного в мире атомного ледокола
На новом российском атомном ледоколе "Арктика" состоялся пуск ядерных реакторов, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя госкорпорации "Росатом".
Вести.Финанс 04 октября в 00:50
Армия и оружие
Курды пригрозили Турции войной из-за ситуации в Сирии
Представитель арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной" в случае, если Турция решится начать военную операцию на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:40
Волейбол
Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу
Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Футбол
«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
Sportbox.RU вчера в 01:15
Здоровье
Немецкий ученый выявил истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих выяснил, что атеросклероз (хроническое заболевание, при котором происходит сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них) появляется при нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, которое развивается из-за воспалительных процессов, в том числе гриппа.
Газета.Ru вчера в 05:01