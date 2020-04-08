Коронавирус

MetaratingsMetaratingsАПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Руководство АПЛ намерено объявить о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино. Владельцы «Удинезе» также руководят английским клубом «Уотфорд».
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