Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) совсем скоро может объявить о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино.

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Экономика Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

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