Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) совсем скоро может объявить о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино.
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Источник: Руководство АПЛ планирует объявить о досрочном завершении сезона

Советский спорт01:12

Директор «Удинезе»: АПЛ может объявить о досрочном завершении сезона

РИА Новости00:18

АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Чемпионатвчера в 22:38

Спортивный директор «Удинезе» сообщил, что чемпионат Англии будет завершен досрочно

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В Италии сообщили, что АПЛ намерена объявить о досрочном завершении сезона

Матч ТВвчера в 21:53

АПЛ планирует досрочно завершить сезон

ГЛАС.RUвчера в 21:45

АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Sport24.ruвчера в 21:25
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Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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ТК Звезда вчера в 23:41
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Fitch пересмотрело прогнозы 15 российских банков

Международное агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по долгосрочному рейтингу 15 российских банков.
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Скорректирован прогноз по смертности от коронавируса в США

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сильный ветер, скорость которого достигала 31 м/с валил деревья и слабозакреплённые конструкции.
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Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
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Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
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В строящемся производственном здании в Кемерове обвалилась крыша

В Кемерове в строящемся производственном помещении обвалилась крыша.
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Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
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Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
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Власти Прикамья выплатят по 15 тысяч рублей сотрудникам организаций, которые ограничили работу из-за самоизоляции

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"Северсталь" может пропустить следующий сезон в КХЛ.
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Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
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