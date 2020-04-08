Коронавирус
Газета.RuАПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) совсем скоро может объявить о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино.
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Общество
Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии
Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Происшествия
Житель Вольска нашел человеческий скелет в своем огороде
Житель Вольска при проведении благоустройства территории своего приусадебного участка обнаружил фрагменты человеческого скелета.
Общество
У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус. Это уже третий депутат столичной думы.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Общество
Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии
Вашингтон, 8 апреля 2020, 08:11 — REGNUM Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Экономика
Fitch пересмотрело прогнозы 15 российских банков
Международное агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по долгосрочному рейтингу 15 российских банков.
Здоровье
Скорректирован прогноз по смертности от коронавируса в США
Американские власти скорректировали прогноз по количеству летальных исходов от коронавируса в США, пишет Politico.
Авто
В России новую безопасную версию получил Hyundai Solaris
Как стало известно изданию speedme.ru, в России в продаже появилась лимитированная версия корейского седана Hyundai Solaris, получившая название Prosafety.
Происшествия
Валил деревья и повредил машины: в Омске ликвидируют последствия урагана
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сильный ветер, скорость которого достигала 31 м/с валил деревья и слабозакреплённые конструкции.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Происшествия
В строящемся производственном здании в Кемерове обвалилась крыша
В Кемерове в строящемся производственном помещении обвалилась крыша.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Здоровье
СМИ: в Белоруссии врачи массово уходят в отпуска из-за коронавируса
Врачи нескольких больниц в Минске и Витебске сообщили изданию "Подъем", что медучреждения "забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией".
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Экономика
Власти Прикамья выплатят по 15 тысяч рублей сотрудникам организаций, которые ограничили работу из-за самоизоляции
Получилось – порядка 10 тысяч человек. Это сотрудники, доходы которых с 1 апреля резко снизились.
Хоккей
«Северсталь» может пропустить следующий сезон в КХЛ
"Северсталь" может пропустить следующий сезон в КХЛ.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Общество
Соцопросы показали рост одобрения россиянами мер по борьбе с вирусом
ВЦИОМ провел соцопрос об оценке россиянами эффективности противоэпидемических мер, которые предпринимают власти страны.
Авто
Названы 5 производителей, автомобили которых не ржавеют
Недавно экспертами аналитического агентства «Автостат» был составлен рейтинг авто, кузов которых не подвержен коррозии.
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.