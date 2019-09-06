Футбол
ЧемпионатАПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа
Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе. В число претендентов на награду вошли: Серхио Агуэро, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг (все — «Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Теему Пукки («Норвич») и Эшли Барнс («Бёрнли»).
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08
Общество
Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина
Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 12:04
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика
Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:01
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Сын ведущего КВН Александр Масляков-младший получил контроль над телевизионным творческим объединением «АМиК», которому принадлежит КВН.
Коммерсантъ 05:58
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Здоровье
Молочные продукты и тофу помогут поддержать женскую красоту
Туапсинские вести 05:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Политика
Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Коммерсантъ 11:41
Здоровье
В Татарстан поступили вакцины от гриппа
В службу поступило около 300 тысяч доз вакцины для детей и около 600 тысяч - для взрослых.
Татарстан-24 вчера в 09:30
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Футбол
«Манчестер Сити» отказался от подписания Коутиньо
Как сообщает Marca, представители «Барселоны» связывались с «горожанами» и предлагали им подписать Коутиньо.
Евро-футбол.ру 11:24
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 11:02
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Музыка
Ушел из жизни солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный вокалист Юрий Петерсон.
Территория новостей 00:02
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия в передаче "Судьба человека" на канале "Россия-1" рассказала, как потеряла ребенка от продюсера Иосифа Пригожина.
Газета.Ru 09:27
Футбол
Президент Ла Лиги: «Хотел бы вернуть Моуриньо и Роналду в Испанию»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что был бы рад возвращению в Испанию Жозе Моуриньо и Криштиану Роналду.
Soccer.ru 11:55
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Происшествия
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
Четырехлетний мальчик пропал из дома в деревне Березовка Ирбейского района, где находился с матерью и тремя младшими детьми.
РИА Новости 03:52
Единоборства
Нурмагомедов назвал сгонку веса перед боем с Порье лучшей в карьере
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал свою нынешнюю сгонку веса перед боем с американцем Дастином Порье лучшей в карьере.
ТАСС 11:51
Политика
Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам
Московский Комсомолец вчера в 05:18
Экономика
Путин поддержал ипотеку в 2% для молодых семей в ДФО
Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых.
Московский Комсомолец вчера в 03:42