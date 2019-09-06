Футбол

ЧемпионатЧемпионатАПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе. В число претендентов на награду вошли: Серхио Агуэро, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг (все — «Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Теему Пукки («Норвич») и Эшли Барнс («Бёрнли»).
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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера августа

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Сын ведущего КВН Александр Масляков-младший получил контроль над телевизионным творческим объединением «АМиК», которому принадлежит КВН.
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Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

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В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
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Ушел из жизни известный вокалист Юрий Петерсон.
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что был бы рад возвращению в Испанию Жозе Моуриньо и Криштиану Роналду.
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На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал свою нынешнюю сгонку веса перед боем с американцем Дастином Порье лучшей в карьере.
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