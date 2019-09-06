Футбол
ЧемпионатАПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа
Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе. В число претендентов на награду вошли: Серхио Агуэро, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг (все — «Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Теему Пукки («Норвич») и Эшли Барнс («Бёрнли»).
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Происшествия
В Оренбургской области убили 10-летнюю девочку
В одном из домов города Абдулино Оренбургской области сегодня утром обнаружили тело 10-летней девочки, на нем были признаки насильственной смерти.
Росбалт 09:59
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Энергетика
На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ
С инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги выступили семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
RT на русском 08:12
Армия и оружие
Впервые в истории американской армии две сестры стали генералами
Мария Барретт и Пола Лоди стали первыми сестрами, дослужившимися до звания генералов за 244-летнюю историю американской армии, сообщил USA Today.
РИА Новости 10:21
Футбол
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Шотландии.
РБК 13:32
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Футбол
Иван Игнатьев: «Не хочу и не хотел уходить из „Краснодара“»
Bookmaker-ratings.ru 13:32
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Происшествия
В Газе израильские военные застрелили двоих палестинцев
На границах сектора Газа израильские военные убили двоих палестинцев, ещё 23 человека получили ранения, сообщает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения палестинского анклава.
REGNUM 13:02
Политика
Путин поручил выделить деньги пострадавшим от паводка в Приамурье
Российский президент Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные деньги Амурской области на ремонт домов, пострадавших от подтоплений, и для оказания помощи людям, оставшимся без жилья.
РЕН ТВ 12:52
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала, кто обманул экс-короля Малайзии
Раньше жизнь королевского семейства оставалась тайной, но ростовская модель рискнула рассказать подписчикам трагическую историю свой любви с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Почти два месяца назад пара развелась, не прожив вместе и года.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:02
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины в США
Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины.
Газета.Ru 13:06
Армия и оружие
Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию
Российская газета 06:28
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.
Российская газета 08:55
Гаджеты
Huawei представила процессор Kirin 990 со встроенным 5G-модемом
Huawei официально представила сегодня на выставке IFA а Берлине новые флагманские смартфонные процессоры Kirin 990 и Kirin 990 5G.
Вести.Хайтек 09:20
Технологии
Telegram разрешил полностью скрывать номер телефона
В последнем обновлении мессенджера Telegram пользователям стала доступа возможность полностью скрыть свой номер телефона, сообщается в официальном блоге Telegram.
Rambler News Service 07:27
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Кубань 24 09:55
Политика
В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля
Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».
Известия 11:57
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены
Российская газета 09:48
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17