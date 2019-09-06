Футбол
Бомбардир.руАПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока августа
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам августа.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:50, Вашингтон
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Sputnik Литва 04:35
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
В Петербурге кандидата в муниципалы арестовали на пять суток
В пятницу, 6 сентября, Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на пять суток общественника Ярослава Кострова.
Форпост Северо-Запад 14:03
Футбол
Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
Газета.Ru 17:12
Здоровье
Россияне стали чаще посещать врачей для профилактики
Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики.
Москва 24 06:39
Футбол
ФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»
Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.
ТАСС 09:36
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Футбол
Лёв: ван Дейк выглядит как скала посреди шторма
«Вирджила долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма», — приводит слова Лёва A Bola.
Чемпионат 10:22
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Космос
Эфиопия запустит первый космический спутник
REGNUM вчера в 04:18
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Футбол
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала "мафия", в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин поделилась пикантным фото с мужем Александром Цекало
Александр Цекало и Дарина Эрвин Александр Цекало души не чает в молодой жене, что можно заметить, как по его влюбленному взгляду на фотографиях, так и по интервью, в которых он с теплотой отзывается о супруге.
Вокруг ТВ 09:34
Интернет
Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео
Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей вчера в 18:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49
Хоккей
«Магнитка» объявила об отставке Яндача. Команду возглавил Воробьев
Магнитогорский «Металлург» объявил об отставке главного тренера Йозефа Яндача.
Sports.ru 14:55
Экономика
Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru 18:41
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет.
РИА Новости 17:58
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40