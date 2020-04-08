Коронавирус
Газета.RuАПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона
Английская премьер-лига (АПЛ) опровергла информацию о досрочном завершении сезона, сообщает британская газета The Independent со ссылкой на пресс-службу Лиги. С таким заявлением выступил ранее технический директор итальянского "Удинезе" Пьерпаоло Марино.
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Политика
Путин потребовал не закрывать границы регионов
Президент РФ Владимир Путин потребовал от руководителей регионов не закрывать грузовое и транспортное сообщение между субъектами.
Экономика
ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении
Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
Политика
В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции
Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Общество
Минпросвещения разрешило открыть школы в регионах, где нет эпидемии
Минпросвещения предложило делить классы на группы, чтобы снизить контакты между учениками, а также разрешило скорректировать учебные планы в сторону сокращения времени проработки нового материала.
Общество
Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин перед онлайн совещанием с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом вновь выступил с обращением к россиянам.
Политика
Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
Общество
Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Здоровье
Эффективные препараты для лечения коронавируса назвала Елена Малышева
Малышева особо подчеркнула, что искать такие препараты в аптеках бессмысленно — все они могут применяться исключительно в условиях реанимации.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
Карантин в России может продлиться до июля
По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
Авто
Версию GTS получит купе Porsche Cayenne
Согласно информации портал «AutoWeek», для любителей версий погорячее, компания «Porsche» готовит вариант GTS для Cayenne.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая
Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
Общество
Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой
Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Футбол
Мельгарехо решил проблему с пребыванием на территории России
Футболист «Спартака» Лоренсо Мельгарехо решил свою проблему с пребыванием в РФ, утверждает «Спoрт-Экcпресс».
Экономика
Инфляция в России в начале апреля ускорилась до 0,3%
В период с 31 марта по 6 апреля рост составил 0,3% против 0,2% неделей ранее.
Наука
Как Google тренирует роботов-собак
Перед командой исследователей лаборатории AILab Google стоит интересная и новая по нашим меркам задача — обучить робота вести себя, как собака.
Общество
Российские строители Белорусской АЭС заразились коронавирусом
У 15 сотрудников трёх субподрядных организаций, приехавших на строительство Белорусской АЭС, обнаружили коронавирус.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Экономика
ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса
«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.