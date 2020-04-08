Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона

Английская премьер-лига (АПЛ) опровергла информацию о досрочном завершении сезона, сообщает британская газета The Independent со ссылкой на пресс-службу Лиги. С таким заявлением выступил ранее технический директор итальянского "Удинезе" Пьерпаоло Марино.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

АПЛ опровергла слова директора «Удинезе» о досрочном окончании сезона

РИА Новости09:22

Спортивный директор «Удинезе» сообщил, что чемпионат Англии будет завершен досрочно

Спорт-Экспресс00:03

Спортивный директор «Удинезе» считает, что в Англии досрочно завершат сезон

Sport.ru03:44

Директор «Удинезе» заявил, что АПЛ досрочно завершит сезон

Sports.ru02:25

АПЛ опровергла слухи о готовящемся заявлении о досрочном завершении сезона

Sport24.ru10:18

АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Чемпионатвчера в 22:38

В Италии сообщили, что АПЛ намерена объявить о досрочном завершении сезона

Матч ТВвчера в 21:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Политика

Путин потребовал не закрывать границы регионов

Президент РФ Владимир Путин потребовал от руководителей регионов не закрывать грузовое и транспортное сообщение между субъектами.
Росбалт 08:52
Экономика

ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении

Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
РИА Новости 09:39
Политика

В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции

Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:06
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили 06 апреля в 22:39
Общество

Минпросвещения разрешило открыть школы в регионах, где нет эпидемии

Минпросвещения предложило делить классы на группы, чтобы снизить контакты между учениками, а также разрешило скорректировать учебные планы в сторону сокращения времени проработки нового материала.
News.ru 10:05
Общество

Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин перед онлайн совещанием с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом вновь выступил с обращением к россиянам.
Prooren.ru 10:09
Политика

Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
РБК 10:11
Общество

Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Daily Storm вчера в 13:07
Здоровье

Эффективные препараты для лечения коронавируса назвала Елена Малышева

Малышева особо подчеркнула, что искать такие препараты в аптеках бессмысленно — все они могут применяться исключительно в условиях реанимации.
ToDay News Ufa 06:06
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Общество

Карантин в России может продлиться до июля

По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
31 канал Челябинска вчера в 11:47
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Авто

Версию GTS получит купе Porsche Cayenne

Согласно информации портал «AutoWeek», для любителей версий погорячее, компания «Porsche» готовит вариант GTS для Cayenne.
ГЛАС.RU 08:08
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая

Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
News.ru 07:27
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
News.ru 09:14
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле.
Ведомости 10:08
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Экономика

В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 10:01
Футбол

Мельгарехо решил проблему с пребыванием на территории России

Футболист «Спартака» Лоренсо Мельгарехо решил свою проблему с пребыванием в РФ, утверждает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 09:33
Экономика

Инфляция в России в начале апреля ускорилась до 0,3%

В период с 31 марта по 6 апреля рост составил 0,3% против 0,2% неделей ранее.
Аргументы и Факты 10:15
Наука

Как Google тренирует роботов-собак

Перед командой исследователей лаборатории AILab Google стоит интересная и новая по нашим меркам задача — обучить робота вести себя, как собака.
Машины и Механизмы 06 апреля в 15:49
Общество

Российские строители Белорусской АЭС заразились коронавирусом

У 15 сотрудников трёх субподрядных организаций, приехавших на строительство Белорусской АЭС, обнаружили коронавирус.
News.ru 07:37
Происшествия

СК завел два новых уголовных дела на экс-главу курганского главка МЧС

РИА Новости 10:08
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
Экономика

ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
RT на русском 09:40
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное