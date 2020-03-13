Коронавирус
РидусАПЛ соберется на экстренное заседание из-за коронавируса
Английская Премьер-лига объявила о созыве 13 марта экстренного заседания. Оно будет посвящено будущим матчам после положительного результата теста на коронавирус у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.
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Некоторые клубы АПЛ будут настаивать на остановке чемпионата и аннулировании результатов
Чемпионатвчера в 19:46
У тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус, АПЛ решит судьбу чемпионата на экстренном совещании
Евро-футбол.рувчера в 19:42
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Комментарии
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья в Москве
Штормовой ветер в Москве, порывы которого ночью превышали 20 м/с, повалил ночью около 15 деревьев.
Здоровье
Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию
Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Общество
Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету
Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Космос
Есть новая гипотеза о том, как Уран оказался на боку
Одна из особенностей Урана заключается в том, что он вращается по часовой стрелке.
Гаджеты
Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11
В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.
Общество
Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Атлантикой
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160.
Политика
Мосгордума приняла поправки в Конституцию
Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Главный врач ГКБ 71 и известный российский телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут защититься от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Кино
Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева отказалась от проекта
Актриса Людмила Артемьева отказалась от своей роли Ольги Королевой в популярном сериале «Сваты», в новых сериях она не появится, сообщает РИА ФАН.
Экономика
«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях
Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
Армия и оружие
Антитеррористическая операция началась на востоке Турции
Министерство внутренних дел Турции приступило к проведению антитеррористической операции «Капкан-8» в провинциях Агры, Карс и Ыгдыр, сообщили СМИ.
Футбол
В матче Кубка Либертадорес арбитр показал восемь красных карточек
Порту-Алегри, Бразилия, 13 марта 2020, 12:01 — REGNUM В матче группового этапа Кубка Либертадорес между «Гремио» и «Интернасьоналом» главный арбитр показал восемь красных карточек.
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд
Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Политика
Совнацбез Украины может принять решение о закрытии границ страны
По информации некоторых источников, на заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ — в частности, в каком формате это возможно сделать.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Гаджеты
Samsung запустила в России бесплатную дезинфекцию смартфонов
В связи с объявленной представителями Всемирной организации здравоохранения пандемией коронавируса, южнокорейская компания Samsung запустила в России, а также в ряде стран, бесплатную дезинфекцию смартфонов.
Общество
Консульство Чехии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз
Консульство Чехии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз В стране объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.