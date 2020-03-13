Коронавирус

РидусРидусАПЛ соберется на экстренное заседание из-за коронавируса

Английская Премьер-лига объявила о созыве 13 марта экстренного заседания. Оно будет посвящено будущим матчам после положительного результата теста на коронавирус у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.
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АПЛ выступила с заявлением по поводу коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 19:09

Некоторые клубы АПЛ будут настаивать на остановке чемпионата и аннулировании результатов

Чемпионатвчера в 19:46

АПЛ проведет экстренное заседание из-за коронавируса у Артеты

Sport24.ruвчера в 18:56

Некоторые клубы АПЛ выступят за приостановку чемпионата на экстренном совещании из-за коронавируса у Артеты

Sports.ruвчера в 19:20

АПЛ выступила с заявлением после новости о заболевании Артеты COVID-19

Soccer.ruвчера в 18:51

АПЛ собирает экстренное собрание на предмет остановки чемпионата

Газета.Ruвчера в 19:27

У тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус, АПЛ решит судьбу чемпионата на экстренном совещании

Евро-футбол.рувчера в 19:42
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Микель Артета
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, тренер, по национальности баск. Главный тренер клуба «Арсенал» (Лондон). Начинал свою карьеру в «Барселоне Б», но не смог пройти в первую команду и был отдан в аренду французскому клубу «Пари Сен-Жермен».
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