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Финансы Аналитик допустил подорожание доллара до 80 рублей Аналитик по макроэкономике Олег Душин допустил, что на следующей неделе может повториться ситуация 2014 года, когда курс евро достиг 100 рублей, а курс доллара перевалил за 80 рублей.

Общество Назван срок окончания пандемии коронавируса Эксперты из Китая заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню текущего года, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней.

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Политика В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.

Политика Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении в совокупности около 300 страниц и аккаунтов, связанных якобы с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в американские выборы, говорится в пресс-релизах двух компаний.

Шоу-бизнес Наталья Поклонская рассказала о своем разводе В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.

Политика Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.

Политика Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.

Политика В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

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Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Экономика В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12% Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.

Космос Древнейшая черная дыра направила к Земле струю плазмы Итальянские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в составе блазара (активного галактического ядра, АГЯ ) PSO J030947.49+271757.31, который располагается на рекордном расстоянии в 27,4 миллиарда световых лет.