Английская Премьер-лига объявила о созыве 13 марта экстренного заседания. Оно будет посвящено будущим матчам после положительного результата теста на коронавирус у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.

Общество В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом Восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, находящихся на территории России, выписаны после выздоровления, сообщается на сайте Минздрава РФ.

Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

Политика Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, которых считает причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщил источник в структурах Евросоюза.

Происшествия Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

Общество ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.

Здоровье В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России "55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.