Коронавирус

РидусРидусАПЛ соберется на экстренное заседание из-за коронавируса

Английская Премьер-лига объявила о созыве 13 марта экстренного заседания. Оно будет посвящено будущим матчам после положительного результата теста на коронавирус у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.
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АПЛ выступила с заявлением по поводу коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 19:09

Некоторые клубы АПЛ будут настаивать на остановке чемпионата и аннулировании результатов

Чемпионатвчера в 19:46

АПЛ проведет экстренное заседание из-за коронавируса у Артеты

Sport24.ruвчера в 18:56

Некоторые клубы АПЛ выступят за приостановку чемпионата на экстренном совещании из-за коронавируса у Артеты

Sports.ruвчера в 19:20

АПЛ выступила с заявлением после новости о заболевании Артеты COVID-19

Soccer.ruвчера в 18:51

АПЛ собирает экстренное собрание на предмет остановки чемпионата

Газета.Ruвчера в 19:27

У тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус, АПЛ решит судьбу чемпионата на экстренном совещании

Евро-футбол.рувчера в 19:42
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Комментарии

Происшествия

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

Lenta.ru 04:39
Спорт

Рабочая группа ОКР передаст полномочия новой комиссии ВФЛА

Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) передаст свои полномочия новой комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:05
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском 07:29
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
ТАСС 06:19
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Общество

В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом

Восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, находящихся на территории России, выписаны после выздоровления, сообщается на сайте Минздрава РФ.
РИА Новости 07:38
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Политика

Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине

ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, которых считает причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщил источник в структурах Евросоюза.
Взгляд.ру 08:18
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Происшествия

Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских

Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
REGNUM 06:44
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
Общество

ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией

Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.
Фергана 11 марта в 13:27
Происшествия

В Рязани с детского сада сорвало крышу

RZN.info 07:32
Политика

Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами

О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Российская газета 03:18
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой 02:34
Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Россия совершала плановый 12-часовой полет в нейтральных водах. Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске.
Piter.tv 11 марта в 03:19
Авто

В России начались продажи Skoda Karoq в базовой комплектации

Компания Skoda сообщила о начале продаж базовой комплектации Skoda Karoq в РФ.
OAnews 06:00
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Здоровье

В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России

"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Вестник Кавказа 02:34
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 13:53
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Экономика

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru вчера в 17:03
Кино

В России представили первые вертикальные короткометражки

Сбербанк и Mastercard представили совместно созданные три вертикальных короткометражных фильма, сообщает пресс-служба банка.
АБН 04:49
Общество

Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 01:44
Происшествия

На Кубани для лечения больного коронавирусом развернули госпиталь

На Кубани для лечения первого заболевшего коронавирусом жителя края развернули специальный закрытый противочумный госпиталь.
Российская газета 05:30
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, тренер, по национальности баск. Главный тренер клуба «Арсенал» (Лондон). Начинал свою карьеру в «Барселоне Б», но не смог пройти в первую команду и был отдан в аренду французскому клубу «Пари Сен-Жермен».
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