Коронавирус

РидусРидусАПЛ соберется на экстренное заседание из-за коронавируса

Английская Премьер-лига объявила о созыве 13 марта экстренного заседания. Оно будет посвящено будущим матчам после положительного результата теста на коронавирус у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.
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Некоторые клубы АПЛ будут настаивать на остановке чемпионата и аннулировании результатов

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