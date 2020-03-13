Английская Премьер-лига объявила о созыве 13 марта экстренного заседания. Оно будет посвящено будущим матчам после положительного результата теста на коронавирус у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.

Экономика Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н данные торгов.

Космос Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.

Политика В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Политика Путин назвал Ходорковского «жуликом» "Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Музыка Группа Little Big представила песню для Евровидения Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.

Политика Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.

Экономика Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.

Общество В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.

Общество У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Футбол «МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

Экономика Назван очаг возможного глобального финансового кризиса В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.