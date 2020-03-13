Коронавирус
РидусАПЛ соберется на экстренное заседание из-за коронавируса
Английская Премьер-лига объявила о созыве 13 марта экстренного заседания. Оно будет посвящено будущим матчам после положительного результата теста на коронавирус у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.
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