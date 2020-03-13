Коронавирус
РидусАПЛ соберется на экстренное заседание из-за коронавируса
Английская Премьер-лига объявила о созыве 13 марта экстренного заседания. Оно будет посвящено будущим матчам после положительного результата теста на коронавирус у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.
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Некоторые клубы АПЛ будут настаивать на остановке чемпионата и аннулировании результатов
Чемпионатвчера в 19:46
Артета во вторник провел тренировку «Арсенала». Сегодня у тренера выявлен коронавирус
Sports.ruвчера в 19:33
У тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус, АПЛ решит судьбу чемпионата на экстренном совещании
Евро-футбол.рувчера в 19:42
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