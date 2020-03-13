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Гаджеты Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.

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