Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатАПЛ сообщила о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

Английская Премьер-лига провела третий раунд тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус. Четыре теста в трёх клубах дали положительный результат. Тестирование проходило 25 и 26 мая, сообщается на сайте лиги.
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В АПЛ четыре новых случая заражения коронавирусом

Soccer.ru14:52

АПЛ сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом на третьем этапе тестирования

Sport24.ru14:00

В трех клубах АПЛ выявлено четыре заболевших коронавирусом

РИА Новости14:07

В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Советский спорт14:45

АПЛ сообщила о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

Чемпионат13:50

АПЛ за эту неделю обнаружила еще четыре заражения коронавирусом в клубах

Бомбардир.ру13:30

Четыре игрока или сотрудника клубов АПЛ заражены коронавирусом

Спорт-Экспресс13:50
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Общество

Москва приступит ко второму этапу смягчения ограничений с 1 июня

Власти Москвы с 1 июня приступают ко второму этапу смягчения ограничений, которые ввели в городе из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 13:29
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Армия и оружие

В Совфеде заявили, что МиГ-29 в Ливии могут быть только советскими

ТАСС 14:46
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 14:31
Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News 10:51
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Футбол

«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»

Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35
Культура

Обиженный на Россию актер Панин решил «покинуть это болото»

Московский Комсомолец 13:59
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Киберспорт

В Dota 2 появилось «Убийство на заказ»

Cyber.sports.ru 25 мая в 15:38
Общество

Минтруд предложил утроить минимальное пособие по безработице

Саму выплату пособий по безработице решено продлить еще на три месяца, но не далее 1 октября 2020 года.
Газета.Ru 14:31
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
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Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Происшествия

Липецкий долгострой попал под уголовное дело на 130 миллионов

11 лет назад, по данным ведомства, неустановленная до сих пор группа лиц, заведомо зная о выделении госсредств по программе по восстановлению прав «дольщиков», фальсифицировала документы, подтверждающие якобы приобретение квартир в данном доме на общую сумму свыше 130 млн рублей.
Kursk.com 13:10
Армия и оружие

Дорогостоящий «трактор»: на Украине нашли применение танкам Т-84

Провал украинских танков Т-84 на соревнованиях НАТО Strong Europe Tank Challenge в 2018 году мало кого удивил.
Российская газета 07:46
Энергетика

Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:53
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Авто

ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»

«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня вчера в 04:17
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
1K
Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
1,1K
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,6K
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
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Футбол

Цорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Аяз Гулиев, отстранённый от тренировок с основной командой, отреагировал на это решение с пониманием.
Евро-футбол.ру 14:48
Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации

26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора.
Sibnet Новости 05:48
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Шоу-бизнес

Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
РБК 06:46
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Футбол

Лебедев раскритиковал депутата Плетнёву за предложение о запрете возобновления РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев подверг критике депутата от КПРФ Тамару Плетнёву, которая потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу.
Чемпионат 10:14
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем

Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
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Как работают Яндекс.Новости?
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