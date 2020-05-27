Английская Премьер-лига провела третий раунд тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус. Четыре теста в трёх клубах дали положительный результат. Тестирование проходило 25 и 26 мая, сообщается на сайте лиги.

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,8K

Политика Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Политика Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю. 60

Общество Минтруд предложил утроить минимальное пособие по безработице Саму выплату пособий по безработице решено продлить еще на три месяца, но не далее 1 октября 2020 года. 1,7K

Происшествия Липецкий долгострой попал под уголовное дело на 130 миллионов 11 лет назад, по данным ведомства, неустановленная до сих пор группа лиц, заведомо зная о выделении госсредств по программе по восстановлению прав «дольщиков», фальсифицировала документы, подтверждающие якобы приобретение квартир в данном доме на общую сумму свыше 130 млн рублей.

Армия и оружие Дорогостоящий «трактор»: на Украине нашли применение танкам Т-84 Провал украинских танков Т-84 на соревнованиях НАТО Strong Europe Tank Challenge в 2018 году мало кого удивил.

Энергетика Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. 8

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 53

Экономика Россиянам с августа повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. 1,1K

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,6K

Футбол Цорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду» Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Аяз Гулиев, отстранённый от тренировок с основной командой, отреагировал на это решение с пониманием.

Политика Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации 26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора. 236

Футбол Лебедев раскритиковал депутата Плетнёву за предложение о запрете возобновления РПЛ Депутат Государственной думы Игорь Лебедев подверг критике депутата от КПРФ Тамару Плетнёву, которая потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу.