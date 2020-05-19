АПЛ опубликовала результаты тестирования игроков и сотрудников клубов лиги на коронавирус за 17 и 18 мая. Из 748 тестов шесть дали положительный результат, случай заражения зафиксированы в трех клубах.

В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах

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