Коронавирус
Sports.ruВ АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах
АПЛ опубликовала результаты тестирования игроков и сотрудников клубов лиги на коронавирус за 17 и 18 мая. Из 748 тестов шесть дали положительный результат, случай заражения зафиксированы в трех клубах.
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Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Футбол
ФК «Динамо» объявил о выявлении коронавируса у игрока и тренера
Как следует из заявления клуба, у тренера Изотова коронавирус выявили еще до общего тестирования в команде.
Российская газета 09:25
Общество
Собянин открывает МФЦ и часть клиник для плановой помощи
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник о том, какие еще предприятия начнут работать в столице в ближайшее время.
Московский Комсомолец 11:18
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома
Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии.
Пятый канал 07:37
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Армия и оружие
Лавров: Россия отказалась от учений у границ НАТО на период пандемии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные на период пандемии коронавируса отказались от проведения учений вблизи линии соприкосновения со странами НАТО.
RT на русском 10:28
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Спорт
Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта
Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Кино
На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России 07:44
Общество
Нижегородская область переходит к первому этапу снятия ограничений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о порядке перехода к первому этапу снятия ограничений, связанных с эпидемией COVID-19.
В Городе N вчера в 18:26
Хоккей
«Трактор» подтвердил переход форварда «Нефтехимика» Берглунда
В минувшем сезоне КХЛ 28-летний форвард выступал за рижское «Динамо» и «Нефтехимик».
Sports.ru 11:20
Политика
Депутат Рады опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена о внутренних делах Украины
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал резонансные аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, экс-президент Петр Порошенко и бывшие вице-президент США Джозеф Байден и глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины.
ТАСС 08:02
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, госпитализированный 5 мая с коронавирусом, уже вылечился от него, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в окружении священника.
Интерфакс 08:16
Происшествия
В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца
В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Российская газета 06:58
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета 08:07
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Политика
Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
ТАСС 06:59
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ вчера в 08:31
Религия
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями
Вести.Ru вчера в 14:09
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru 06:00
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40