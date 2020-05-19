Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руАПЛ сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в трех клубах

АПЛ обнародовала результаты тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус, которое проводилось 17 и 18 мая. Шесть человек в трех клубах лиги заражены коронавирусом.
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В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
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