Коронавирус
Бомбардир.руАПЛ сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в трех клубах
АПЛ обнародовала результаты тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус, которое проводилось 17 и 18 мая. Шесть человек в трех клубах лиги заражены коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
Экономика
Бизнесу Дальнего Востока правительство РФ выделило 1,4 млрд рублей
Для поддержки малого и среднего бизнеса правительство РФ выделило дальневосточным регионам 1,4 млрд рублей.
REGNUM 20:35
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
Bimru.ru 04:36
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Здоровье
Медики Иркутской области получат единовременную выплату из регионального бюджета
В Иркутской области единовременную выплату получит медицинский персонал, работающий с коронавирусными больными и входящий в зону риска заражения COVID-19.
SIA.ru 10:01
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия 17:56
Общество
Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
Происшествия
Названы распространенные нарушения пожарной безопасности в больницах
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства, в результате удалось выявить свыше 11 тысяч нарушений требований пожарной безопасности.
РЕН ТВ 19:43
Общество
США заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях
Биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах испытания вакцины против COVID-19 на людях, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 01:32
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» может выйти на HBO Max
Popcornnews.ru 08:20
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и живет затворницей в обветшалой однокомнатной квартире. Там почти 40 лет не было ремонта.
Комсомольская правда 16:00
Наука
Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса
Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
Слово и Дело 11:18
Спорт
В Госдуме заявили о постепенном уходе государства из спорта
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что государство будет стараться оказывать меньше влияния на профессиональный спорт в стране, чтобы позволить ему развиваться самостоятельно.
РБК 12:01
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Общество
Доктор Мясников заявил, что коронавирус затронет каждого
Все переболеют, заявил Мясников. Он сообщил, что не стоит пытаться увидеть в каждом "чихе" коронавирус.
Народные новости 18:21
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru 06:38
Армия и оружие
Польский генерал признал отсталость танковых войск страны
Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы.
РБК 17:00
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02