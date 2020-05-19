Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruВ трeх клубах АПЛ выявлены шесть случаев заражения коронавирусом

В АПЛ сообщили результаты первого этапа тестирования игроков и сотрудников команд на коронавирусную инфекцию. Как сообщается на официальном сайте английской Премьер-лиги, в трех клубах выявили зараженных коронавирусом.
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У шести человек из трех клубов АПЛ обнаружили коронавирус

Спорт-Экспресс11:39

Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом. Игроки отказываются возвращаться к тренировкам

Sport24.ru17:30

В трёх клубах АПЛ выявлены шесть случаев заражения коронавирусом

Metaratings11:44

В трех клубах чемпионата Англии зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом

Матч ТВ11:43

Три из шести случаев заражения коронавирусом в АПЛ выявлены в «Уотфорде»

Чемпионат17:35

В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом

Soccer.ru11:28

В АПЛ выявили 6 случаев заражения COVID-19 в трех командах

Советский спорт11:24
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Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
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Чехия сообщила о невозможности выдать памятник Коневу России

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар сообщил о невозможности выдать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, ранее демонтированный в Праге, России.
Lenta.ru 17:34
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Metaratings 08:46
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

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РИА Новости 11:43
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
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Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу группировки «ЕНОТ корп»

Туапсинский районный суд Краснодарского края приговорил к четырем годам колонии строгого режима обвиняемого по делу «ЕНОТ корп» Василия Минчика.
Медиазона 09:51
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
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Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
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Хоккей

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В команде был парень – топовый проспект, будущая звезда НХЛ, – и он посмотрел на меня, Акима Алиу, и решил сделать мою жизнь настоящим адом.
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Экономика

Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны

О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
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Общество

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК 17:29
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Общество

Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье

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Широков: «Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Средства к существованию»

Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят.
Sport.ru 15:59
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Общество

Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня

Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Футбол

Капелло: Роналдо доставлял мне больше всего проблем в «Реале»

Чемпионат 16:33
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Космос

Экипаж Dragon уходит на дополненную стадию карантина перед запуском

НАСА добавило дополнительные меры безопасности к стандартному предварительному карантину, чтобы защитить астронавтов Боба Бенкена и Дуга Херли от коронавируса и других инфекций в последние две недели перед их запланированным запуском 27 мая 2020 года на космическом корабле SpaceX Crew Dragon.
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
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Политика

Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
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Общество

Остров аномального холода в море аномального тепла

Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
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Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода

Kinonews.ru 06:38
Политика

Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
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Общество

Доктор Мясников: Кому положено умереть — все равно умрут

Врач полагает, что рано или поздно инфекция возьмет свое.
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Общество

Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
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Ройс не сыграет с «Баварией» и может пропустить остаток сезона

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рискует пропустить оставшиеся матчи сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра, полученной еще 3 месяца назад.
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Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной авиабазе

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Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

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Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве

В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
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