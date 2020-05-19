Коронавирус
Vprognoze.ruВ трeх клубах АПЛ выявлены шесть случаев заражения коронавирусом
В АПЛ сообщили результаты первого этапа тестирования игроков и сотрудников команд на коронавирусную инфекцию. Как сообщается на официальном сайте английской Премьер-лиги, в трех клубах выявили зараженных коронавирусом.
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Политика
Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
Lenta.ru 16:27
Политика
Чехия сообщила о невозможности выдать памятник Коневу России
Министр обороны Чехии Лубомир Метнар сообщил о невозможности выдать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, ранее демонтированный в Праге, России.
Lenta.ru 17:34
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru 02:46
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу группировки «ЕНОТ корп»
Туапсинский районный суд Краснодарского края приговорил к четырем годам колонии строгого режима обвиняемого по делу «ЕНОТ корп» Василия Минчика.
Медиазона 09:51
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Хоккей
Аким Алиу: «Стив Дауни – расист-социопат. Он сделал мою жизнь адом»
В команде был парень – топовый проспект, будущая звезда НХЛ, – и он посмотрел на меня, Акима Алиу, и решил сделать мою жизнь настоящим адом.
Sports.ru 14:53
Экономика
Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны
О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
Общество
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК 17:29
Общество
Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье
Lenta.ru 07:03
Общество
Широков: «Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Средства к существованию»
Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят.
Sport.ru 15:59
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Космос
Экипаж Dragon уходит на дополненную стадию карантина перед запуском
НАСА добавило дополнительные меры безопасности к стандартному предварительному карантину, чтобы защитить астронавтов Боба Бенкена и Дуга Херли от коронавируса и других инфекций в последние две недели перед их запланированным запуском 27 мая 2020 года на космическом корабле SpaceX Crew Dragon.
AstroNews.ru 17 мая в 10:51
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Общество
Остров аномального холода в море аномального тепла
Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
REGNUM 05:06
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru 06:38
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Общество
Доктор Мясников: Кому положено умереть — все равно умрут
Врач полагает, что рано или поздно инфекция возьмет свое.
Росбалт 13:18
Общество
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
Футбол
Ройс не сыграет с «Баварией» и может пропустить остаток сезона
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рискует пропустить оставшиеся матчи сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра, полученной еще 3 месяца назад.
Sport24.ru 13:20
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной авиабазе
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» был захвачен войсками Правительства национального согласия на авиабазе Аль-Ватия.
Военное дело вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
Общество
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском 13:27