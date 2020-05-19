В АПЛ сообщили результаты первого этапа тестирования игроков и сотрудников команд на коронавирусную инфекцию. Как сообщается на официальном сайте английской Премьер-лиги, в трех клубах выявили зараженных коронавирусом.

В трeх клубах АПЛ выявлены шесть случаев заражения коронавирусом

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