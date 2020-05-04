Коронавирус

РБКРБКAP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты. Об этом со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS) сообщает AP.
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с чего всё началось
Китай мог скрыть данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами, сообщило 3 мая агентство Associated Press
 со ссылкой на данные разведки США.
Известия19:04

Подробнее о событии

В США назвали причину «сокрытия» Китаем данных о коронавирусе

Известия19:04

Китай обвинили в сокрытии эпидемии коронавируса ради запасов лекарств

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СМИ: власти КНР скрывали опасность коронавируса, запасаясь медикаментами

Московский Комсомолец18:49

Найдена причина сокрытия данных о коронавирусе в Китае

Lenta.ru18:16

AP: Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления лекарств

РИА Новости18:14

США нашли причину сокрытия данных о коронавирусе Китаем

Комсомольская правда17:29

AP: в США считают, что Китай скрыл данные о вирусе, чтобы нарастить запасы средств защиты

ТАСС19:02
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Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Общество

В Приморье за сутки 53 человека заразились коронавирусом

Еще 53 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших достигло 547, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:48
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Общество

В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении

В основном используются дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко.
Интерфакс 04:50
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Хоккей

Стала известна причина смерти капитана детской следж-хоккейной команды

Ранее стало известно, что утром 3 мая скончался капитан детской следж-хоккейной команды Red Rocket 13-летний Рафаэль Зиновьев.
РИА Новости 14:57
Наука

Открыт новый эффективный способ окрашивания волос

NewInform 04:17
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Финансы

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 07:04
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Армия и оружие

Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу

RT на русском 20:40
Политика

МИД Украины выпустил заявление в связи с годовщиной трагедии в Одессе

МИД Украины заявил, что Россия не заинтересована в выяснении обстоятельств трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов.
Политика Сегодня 01:26
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Общество

Ураганный ветер обрушится на Алтайский край 4 мая

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в регионе Ожидаются дожди, грозы, похолодание, а также ураганный ветер.
АМИТЕЛ 03:19
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Авто

Часть автобрендов отказались поднимать цены в России

Чешский бренд Skoda не обещал, что будет сдерживать рост цен на свои авто.
Тарантас Ньюс 01:00
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Шоу-бизнес

Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»

Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
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Здоровье

Белогорскую горбольницу возглавила замминистра здравоохранения

АП писала, что 22 апреля главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова отстранили от занимаемой должности.
Амурская правда 06:57
Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Космос

Россия запустит первый метеоспутник для наблюдений в Арктике

Россия планирует запустить первый метеоспутник для наблюдений в Арктике.
ТК Звезда 20:33
Политика

Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бессмысленными антироссийские санкции

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии.
ФАН 02:57
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Общество

В Москве Росгвардия следит за соблюдением самоизоляции с воздуха

В столичном регионе сотрудники Росгвардии следят за соблюдением самоизоляции на майских праздниках, используя вертолет и беспилотники, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 06:24
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
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Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
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Авто

У кроссовера Mercedes-Benz GLB появилась новая базовая версия

Motor 13:20
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
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Здоровье

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
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Экономика

В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу

Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.
RT на русском 11:10
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
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Происшествия

Приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдату пересмотрят после майских праздников

Второй Восточный окружной военный суд 13 мая после апелляции пересмотрит уголовное дело над Русланом Мухатовым, издевавшимся над расстрелявшим сослуживцев в Горном Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами, сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Чита.Ру 18:59
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