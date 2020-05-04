Коронавирус
РБКAP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты. Об этом со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS) сообщает AP.
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с чего всё началось
Китай мог скрыть данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами, сообщило 3 мая агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США.Известия19:04
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Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
В Приморье за сутки 53 человека заразились коронавирусом
Еще 53 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших достигло 547, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:48
Общество
В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении
В основном используются дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко.
Интерфакс 04:50
Хоккей
Стала известна причина смерти капитана детской следж-хоккейной команды
Ранее стало известно, что утром 3 мая скончался капитан детской следж-хоккейной команды Red Rocket 13-летний Рафаэль Зиновьев.
РИА Новости 14:57
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Финансы
Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 07:04
Политика
МИД Украины выпустил заявление в связи с годовщиной трагедии в Одессе
МИД Украины заявил, что Россия не заинтересована в выяснении обстоятельств трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов.
Политика Сегодня 01:26
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
Ураганный ветер обрушится на Алтайский край 4 мая
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в регионе Ожидаются дожди, грозы, похолодание, а также ураганный ветер.
АМИТЕЛ 03:19
Авто
Часть автобрендов отказались поднимать цены в России
Чешский бренд Skoda не обещал, что будет сдерживать рост цен на свои авто.
Тарантас Ньюс 01:00
Шоу-бизнес
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Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Здоровье
Белогорскую горбольницу возглавила замминистра здравоохранения
АП писала, что 22 апреля главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова отстранили от занимаемой должности.
Амурская правда 06:57
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Космос
Россия запустит первый метеоспутник для наблюдений в Арктике
Россия планирует запустить первый метеоспутник для наблюдений в Арктике.
ТК Звезда 20:33
Политика
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бессмысленными антироссийские санкции
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии.
ФАН 02:57
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Общество
В Москве Росгвардия следит за соблюдением самоизоляции с воздуха
В столичном регионе сотрудники Росгвардии следят за соблюдением самоизоляции на майских праздниках, используя вертолет и беспилотники, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 06:24
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
Экономика
В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу
Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.
RT на русском 11:10
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
Происшествия
Приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдату пересмотрят после майских праздников
Второй Восточный окружной военный суд 13 мая после апелляции пересмотрит уголовное дело над Русланом Мухатовым, издевавшимся над расстрелявшим сослуживцев в Горном Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами, сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Чита.Ру 18:59