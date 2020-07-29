Коронавирус
Газета.RuAP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Анонимные представители правительства Соединенных Штатов заявили, что российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, передает Associated Press.Газета.Ruвчера в 18:13
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Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса
Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
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Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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В московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров
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Говорит Москва вчера в 11:57
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Общество
Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»
В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».
РБК 00:00
Общество
С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак
Коммерсантъ вчера в 21:41
Происшествия
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Люди сняли маски и массово двинули на спортивные площадки и пляжи, в парки, игнорируя предостережения эпидемиологов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
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Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
Происшествия
Водолазы исследуют затонувший в Крыму броневик
RT на русском 26 июля в 10:59
Политика
Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Космос
Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two
Вашингтон, 28 июля 2020, 23:53 — REGNUM Компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов, 28 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:53
Политика
В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru вчера в 03:45
Армия и оружие
На Украине завели дела против воевавших в Донбассе бразильцев
На Украине завели уголовные дела против граждан Бразилии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.
Lenta.ru вчера в 13:32
Футбол
Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн
По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат вчера в 19:34
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
РБК 27 июля в 07:37
Общество
В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала
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Общество
Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей
Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС вчера в 12:48
Общество
В офисах группы компаний «Возрождение» прошли обыски
Входящие в группу компаний организации занимались в том числе строительством объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, а также мостов.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне
На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике энтеровируса
Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках.
Вечерняя Москва вчера в 23:37
Общество
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости вчера в 13:20
Общество
В Китае за сутки выявили свыше 100 случаев заражения SARS-CoV-2
Пекин, 28 июля 2020, 08:14 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 102 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Политика
Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16