с чего всё началось

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Общество Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 37

Общество Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%. 263

Общество Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга» В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».

Происшествия Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается Люди сняли маски и массово двинули на спортивные площадки и пляжи, в парки, игнорируя предостережения эпидемиологов.

Политика Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России. 931

Космос Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two Вашингтон, 28 июля 2020, 23:53 — REGNUM Компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов, 28 июля сообщает агентство Reuters.

Политика В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".

Политика Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции. 3,5K

Армия и оружие На Украине завели дела против воевавших в Донбассе бразильцев На Украине завели уголовные дела против граждан Бразилии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.

Футбол Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.

Общество Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда. 4

Общество В офисах группы компаний «Возрождение» прошли обыски Входящие в группу компаний организации занимались в том числе строительством объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, а также мостов. 5

Политика ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации. 1

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике энтеровируса Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках.