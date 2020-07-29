Коронавирус

Газета.RuГазета.RuAP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Анонимные представители правительства Соединенных Штатов заявили, что российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, передает Associated Press
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Газета.Ruвчера в 18:13

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AP: экс-разведчики РФ распространяют фейки о COVID-19

Московский Комсомолец00:03

AP сообщило о распространении фейков о коронавирусе бывшими разведчиками РФ

News.ruвчера в 22:52

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 18:13

AP сообщило о распространении фейков о COVID бывшими разведчиками России

РБКвчера в 21:53

США заподозрили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвывчера в 20:08

В США рассказали о распространении Россией фейков о коронавирусе в интернете

Lenta.ruвчера в 18:25

AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США

Коммерсантъвчера в 22:23
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:12, Ашберн
Общество

Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса

Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
37
Транспорт

В московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров

Проверки проводятся в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции подземки.
Говорит Москва вчера в 11:57
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Общество

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Общество

Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»

В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».
РБК 00:00
Общество

С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак

Коммерсантъ вчера в 21:41
8
Происшествия

Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается

Люди сняли маски и массово двинули на спортивные площадки и пляжи, в парки, игнорируя предостережения эпидемиологов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
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Происшествия

Водолазы исследуют затонувший в Крыму броневик

RT на русском 26 июля в 10:59
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Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Космос

Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two

Вашингтон, 28 июля 2020, 23:53 — REGNUM Компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов, 28 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:53
Политика

В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
Происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

РИА Новости вчера в 14:26
5
Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru вчера в 03:45
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Армия и оружие

На Украине завели дела против воевавших в Донбассе бразильцев

На Украине завели уголовные дела против граждан Бразилии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.
Lenta.ru вчера в 13:32
Футбол

Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн

По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат вчера в 19:34
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

РБК 27 июля в 07:37
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Общество

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала

Компания вчера в 08:48
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Общество

Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС вчера в 12:48
4
Общество

В офисах группы компаний «Возрождение» прошли обыски

Входящие в группу компаний организации занимались в том числе строительством объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, а также мостов.
Эхо Москвы вчера в 18:05
5
Политика

ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне

На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
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Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике энтеровируса

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках.
Вечерняя Москва вчера в 23:37
Общество

Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости вчера в 13:20
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Общество

В Китае за сутки выявили свыше 100 случаев заражения SARS-CoV-2

Пекин, 28 июля 2020, 08:14 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 102 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 01:14
3
Политика

Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16
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