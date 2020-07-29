Коронавирус

Газета.RuГазета.RuAP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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AP сообщило о распространении фейков о COVID разведчиками из России

РБКвчера в 21:53

Власти США подозревают российские спецслужбы в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвы03:02

AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США

Коммерсантъвчера в 22:23

В двух СМИ в США вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии

Инфорос02:28

В двух СМИ в США вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии

РИА Новостивчера в 21:22

В США рассказали о распространении Россией фейков о коронавирусе в интернете

Lenta.ruвчера в 18:25

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 18:13
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Шоу-бизнес

Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации

Woman.ru 02:33
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Здоровье

Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить еще на две недели карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса.
РИА Новости 02:18
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Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Общество

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
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Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

Коммерсантъ вчера в 06:34
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
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Технологии

Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета вчера в 02:49
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Футбол

Слуцкий объяснил, почему «Рубин» решил подписать Деспотовича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о начале подготовки команды к новому сезону, а также прокомментировал подписание форварда Джордже Деспотовича.
Sport24.ru 02:06
Происшествия

В Тверской области погибли 3 подростка, которые ехали на одном скутере

Piter.tv 02:54
Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Ведомости вчера в 10:49
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
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Армия и оружие

Путин спокоен за российский Военно-морской флот: через шесть лет будут построены новые корабли, оснащенные гиперзвуковым оружием (Baijiahao, Китай) (Baijiahao)

Сообщается, что в дальнейшем ВМФ России сосредоточится на совершенствовании передовых цифровых возможностей, разработке не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов и других видов современного вооружения и техники, а также на изучении наиболее эффективных в тактическом плане средств обороны и повышении совокупных боевых возможностей флота.
ИноСМИ вчера в 17:23
Политика

Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне

По Венской конвенции и консульскому договору между Америкой и Китаем американская сторона не имела права проникать в помещения.
Evo-rus.com вчера в 06:27
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский концерн Toyota получил в России ОТТС на внедорожник Fortuner, а также пикап Hilux.
Новые автомобили вчера в 09:36
25
Авто

Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival

Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня вчера в 08:21
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
1,7K
Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
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Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
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Экономика

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета вчера в 18:02
Хоккей

«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом матче НХЛ после паузы

МИР 24 вчера в 19:20
Политика

Более 70 процентов граждан Беларуси поддерживают Александра Лукашенко

Действующего президента Беларуси поддерживают более 70 процентов граждан республики.
Русская Планета 00:58
25
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
1,5K
Политика

Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК вчера в 20:05
2
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
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Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

Live24 вчера в 09:09
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Авто

BMW уже через 2 года выпустит полностью электрический седан 7-серии

Руководство компании BMW одобрило разработку проекта флагмана модельной линейке - 7-серии с электрическим силовым агрегатом.
Car.ru 00:24
2
Общество

Власти Саратовской области ужесточат масочный режим

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
129
Авто

Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета

В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%).
Piter.tv вчера в 04:47
49
Как работают Яндекс.Новости?
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