Коронавирус
Газета.RuAP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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Здоровье
Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить еще на две недели карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса.
РИА Новости 02:18
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Коммерсантъ вчера в 06:34
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Технологии
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета вчера в 02:49
Футбол
Слуцкий объяснил, почему «Рубин» решил подписать Деспотовича
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о начале подготовки команды к новому сезону, а также прокомментировал подписание форварда Джордже Деспотовича.
Sport24.ru 02:06
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Ведомости вчера в 10:49
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Армия и оружие
Путин спокоен за российский Военно-морской флот: через шесть лет будут построены новые корабли, оснащенные гиперзвуковым оружием (Baijiahao, Китай) (Baijiahao)
Сообщается, что в дальнейшем ВМФ России сосредоточится на совершенствовании передовых цифровых возможностей, разработке не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов и других видов современного вооружения и техники, а также на изучении наиболее эффективных в тактическом плане средств обороны и повышении совокупных боевых возможностей флота.
ИноСМИ вчера в 17:23
Политика
Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне
По Венской конвенции и консульскому договору между Америкой и Китаем американская сторона не имела права проникать в помещения.
Evo-rus.com вчера в 06:27
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota получил в России ОТТС на внедорожник Fortuner, а также пикап Hilux.
Новые автомобили вчера в 09:36
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня вчера в 08:21
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
Экономика
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета вчера в 18:02
Хоккей
«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом матче НХЛ после паузы
МИР 24 вчера в 19:20
Политика
Более 70 процентов граждан Беларуси поддерживают Александра Лукашенко
Действующего президента Беларуси поддерживают более 70 процентов граждан республики.
Русская Планета 00:58
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Политика
Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК вчера в 20:05
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
Live24 вчера в 09:09
Авто
BMW уже через 2 года выпустит полностью электрический седан 7-серии
Руководство компании BMW одобрило разработку проекта флагмана модельной линейке - 7-серии с электрическим силовым агрегатом.
Car.ru 00:24
Общество
Власти Саратовской области ужесточат масочный режим
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
Авто
Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета
В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%).
Piter.tv вчера в 04:47