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Газета.Ru
Газета.Ru

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.В источнике
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Инфорос

В двух СМИ в США вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии

Инфорос02:28
Эхо Москвы

Власти США подозревают российские спецслужбы в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвы03:02
Lenta.ru

В США рассказали о распространении Россией фейков о коронавирусе в интернете

Lenta.ru18:25
РБК

AP сообщило о распространении фейков о COVID разведчиками из России

РБК21:53
РИА Новости

СМИ сообщили об обвинениях США в адрес России о дезинформации по COVID-19

РИА Новости21:22
Коммерсантъ

AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США

Коммерсантъ22:23
Газета.Ru

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ru18:13
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
РИА Новости27 июля в 13:59
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«Динамо» отказалось от Глушакова

Москва, 28 июля 2020, 18:25 — REGNUM Московское «Динамо» отказалось от идеи подписание 33-летнего российской полузащитника Дениса Глушакова, контракт которого с «Ахматом» истекает в конце месяца.
REGNUMвчера в 11:25

Эксперт оценил идею о внедрении в России алкозамков для автомобилей

Представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев считает, что массовое внедрение в России алкозамков для транспортных средств лишь спровоцирует создание рынка по их снятию.
Журналистская правда02:56
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«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
РИА Новости01:00
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СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости04:20
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В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию

Накануне после аварии в Болгарии министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что проблем со снабжением Греции газом нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа.
РИА Новостивчера в 09:30
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«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»

Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика00:03
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